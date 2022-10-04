В Литве задержан юрист, который передавал данные белорусским пропагандистам и КГБ

Литовский департамент госбезопасности задержал местного юриста Мантаса Данелюса за сотрудничество с белорусскими спецслужбами: он внедрялся в белорусские организации в Вильнюсе и передавал информацию в КГБ, а также белорусским пропагандистам, сообщает "Белсат" со ссылкой на собственные источники.

О Мантасе Даниелюсе известно, что он знакомился с белорусами в Вильнюсе как юрист и бизнес-консультант на различных мероприятиях, предлагал юридическую помощь, также проводил тренинги по открытию своего дела. Он консультировал организации "Наш дом" Ольги Карач и "Дапамога" Натальи Колеговой. При этом несколько раз появлялся с комментариями на белорусском телевидении в качестве "литовского юриста".

Одним из тех, кому Данелюс помогал, был бывший боец полка Калиновского Виктор Савич. Даниелюс предложил ему записать видеоинтервью якобы для американского посольства, а затем переслал его пропагандистке Ксении Лебедевой, которой восхищался и которую называл полковником КГБ. Кроме того, Данелюс появлялся с комментариями на белорусском телевидении в качестве "литовского юриста".

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