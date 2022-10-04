Жители Литвы уже могут подавать заявки на компенсации за замену загрязняющих отопительных котлов

С 3 октября жители многоквартирных домов в Литве, не подключенных к системе центрального отопления, и владельцы индивидуальных жилых домов, желающие заменить котлы, работающие на ископаемом топливе, на незагрязняющее среду отопительное оборудование, уже могут подавать заявки на получение поддержки, сообщает Министерство окружающей среды.

На этот год из Программы по изменению климата на это выделено 25 млн. евро. В рамках второго приглашения, которое 3 октября объявило Агентство по управлению проектами в области окружающей среды, запланировано 15,3 млн. евро.

"(...) Новое отопительное оборудование значительно меньше загрязняет окружающую среду, поэтому жители не только экономят деньги, более эффективно производя тепловую энергию, но и способствуют более чистой окружающей среде и лучшему качеству воздуха", - сказал министр окружающей среды Симонас Гентвилас.

Максимальная сумма поддержки заявителю составляет 14,5 тыс. евро, в среднем она составляет 2,7 тыс. евро. Компенсационная выплата рассчитывается в соответствии с фиксированными суммами, установленными в указе министра окружающей среды.

Оборудование по производству теплоэнергии, работающее на природном газе, дизельном печном топливе, угле, торфяных брикетах и ​​других видах ископаемого топлива, можно будет заменить на биотопливный котел 5 класса эффективности, либо на тепловой насос, использующий геотермальную, гидротермальную или аэротермальную энергию.

Жители могут подавать заявки до 3 ноября.

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