Хорошие новости: возвращается приятная осенняя погода

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Foto: DELFI / Josvydas Elinskas

В ночь на вторник циклон принес осадки на восток страны. Днем на востоке также ожидаются осадки. Только после полудня дождевые облака уйдут. Ослабеет северо-западный ветер. В первой половине дня местами порывы ветра еще будут достигать 15-18 м/с. Днем во многих районах температура достигнет 10-15, в Утенском округе будет 7-9 градусов тепла.