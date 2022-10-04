В среду усилится зона высокого давления. Особых осадков не ожидается. Ночью местами возможен туман. Ночью будет 4-9, у моря 10-12 градусов тепла. Днем будет 12-16 градусов тепла.
В четверг осадков будет немного. Небольшие дожди ожидаются и днем и ночью. Днем порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Ночью будет 7-12, а днем 15-19 градусов тепла.
В пятницу будет достаточно тепло.
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