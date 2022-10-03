После запрета России на въезд тягачей есть опасения в связи с другой страной: нас будут блокировать

В минувшие выходные Россия объявила, что с 10 октября запрещает въезд зарегистрированных в ЕС тягачей. Литовские перевозчики переживаю не за въезд в Россию, а за азиатские рынки. Утверждают, что это может ограничить транзит и доставку товаров, скажем, в Казахстан, везти туда товары иными путями будет невыгодно.

Информация о запрете появилась 1 октября. Информационное агентство Elta указало, что запрет касается стран ЕС, Норвегии, Украины и Великобритании, а сами ограничения касаются и транспорта двусторонней торговли и транзита или въезда из третьих стран.

Гендиректор Международного альянса транспорта и логистики Повилас Дрижас сказал, что о том, что Россия введет ответные санкции говорили давно.

"Сейчас есть решение, что ограничение будет действовать до 31 декабря. Важно, что они все не запрещают, разрешат ввоз продуктов питания, живых животных, фармацевтики. Не все на 100% закрывают", – успокаивал он.

Однако, по его словам, будут проблемы, связанные не с самим российским рынком, но со странами Азии, особенно, Казахстаном, туда товары возили через Россию.

"Наверное, возить туда товары будет невыгодно, если Россия и Беларусь запрещают и транзит, то другими путями ехать в Казахстан дорого. Вряд ли это будет выгодно. Пока не скажу, возможно ли обойти такие запреты, не знаю, мы оцениваем.

Сама Россия как рынок, туда везут немного, но тем, кто работает с Казахстаном, будет сложно. Однако перевозчики найдут другие пути, выходы. Однако географически пока кажется, что не через Россию и Беларусь ездить туда невыгодно. Но надо ждать, может, логисты найдут пути, другие варианты и виды транспорта. Сейчас страны Центральной Азии будут труднодосягаемыми", – сказал он.

Глава ассоциации Linava Ромас Аустинскас сказал, что российский рынок в течение некоторого времени сужается, туда везут все меньше грузов. Но он согласился, что ситуация может быть такой, какая сейчас сложилась с Беларусью.

"Сами россияне говорят, что это будет "белорусское зеркало". Беларусь нас не впускает, мы меняем прицепы, так будет и с россиянами. Но, вероятно, бизнес в этих направлениях будет ездить еще реже", – предположил он.

Упомянув о перегрузке товаров, Аустинскас заверил, что сложно отдать на границе товар компании, которую ты не знаешь.

"Мы у границы должны перегружать товары, отдавать другим. В Беларуси делаем так, что иногда меняют полуприцепы, потом их возвращают", – заметил он.

"Я не знаю, будет ли так в России, трудно сказать, это большая страна, видимо, нужно доверие. Если такие контакты есть, вероятно, процесс может протекать, но это мои размышления", – сказал Аустинскас.

Он уверен, что транзит в Казахстан будет запрещен.

"Это будет потерей, нас будут блокировать. Можем даже потерять часть рынка. Можно искать другие пути, но они – горячие дороги, Грузия, Армения, Каспийское море", – сказал глава ассоциации.

Но, по его словам, выход можно найти.

"Литовские перевозчики могут возить грузы из ЕС только до Литвы, а дальше их будут перенимать казахские перевозчики, их не запретили", – заметил Аустинскас.

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