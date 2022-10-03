Гидрометеоролог: мы уже знаем, когда придет бабье лето

В восточной части Литвы и на взморье в понедельник ожидается сильный ветер, он достигнет уровня опасной стихии, сообщает Литовская гидрометеорологическая служба.

Гидрометеоролог Гитис Валайка сказал, что местами порывы ветра достигнут 15-20 м/с.

"Больше всего ветер усилится на востоке страны и, конечно, у моря. Будет дуть холодный и неприятный северный или северо-западный ветер, на востоке будет идти дождь. Ветер считается опасным, когда достигает 15 м/с", – сказал он.

По словам специалиста, этот ветер не является "особенно опасным", но может выворотить слабые или поврежденные деревья, поломать сучья, оборвать провода.

Вильнюсская компания Grinda предупредила, что ее экипажи уже готовы реагировать на последствия усилившегося ветра и просит жителей сообщать о поваленных деревьях или поломанных сучьях.

Валайка сказал, что во второй половине недели ожидается потепление, которое можно назвать традиционным бабьим летом, хотя ветер может немного снизить ощущаемую температуру.

"Сегодня очевидно, что подсчеты сбываются: бабье лето, пусть короткое, но будет. Оно начнется 6 октября, днем воздух прогреется до 15-19 градусов. Будет тепло, меньше осадков будет и в четверг, и в пятницу, и в субботу", – заметил он.

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