В центре Вильнюса без электричества остались несколько сотен клиентов ESO

В понедельник днем ​​в Вильнюсе произошло отключение электроэнергии, в результате чего несколько сотен клиентов остались без электричества в центре столицы. Компания "Energijos skyrstymo operatorius" (ESO) утверждает, что неисправность устранена

Представитель ESO Паулюс Калмантас подтвердил BNS, что неисправность в подземном высоковольтном кабеле была устранена менее чем за час, и подача электроэнергии была восстановлена.

Портал lrt.lt первым сообщил об отключении электроэнергии в понедельник днем ​​в центре Вильнюса. Без электричества остались как минимум несколько сотен клиентов ESO, в основном на улицах Пилимо, Паменкальнис и К. Калинаускас. Сообщается, что без электричества остался и филиал поликлиники Центра на улице Пилимо.

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