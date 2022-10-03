"Содра": все больше людей пенсионного возраста продолжают работать

Средняя пенсия по старости среди работающих пенсионеров в Литве составляет 597 евро. В то время работающие на пенсии женщины получают в среднем на 60 евро большую пенсию, чем их не работающие сверстницы, сообщает Государственный фонд социального страхования (Содра)

По случаю Международного пожилых людей "Содра" делится 5 фактами о работающих пенсионерах.

Доля работающих пенсионеров увеличивается

По данным "Содры", доля работающих получателей пенсии по старости среди всех получателей пенсий по старости увеличивается – в 2010 г. работало около 9 проц. лиц пенсионного возраста, а в 2022 г. – 12 проц. Всего работает 71,2 тыс. получателей пенсии по старости, из них 40,7 тыс. – женщины и 30,5 тыс. – мужчины.

Лица в возрасте 65 лет и старше составляют 5 проц. всех застрахованных



По данным за июль 2022 г., в Литве было 1,1 млн. застрахованных, работавших не менее 30 дней в месяц. Почти треть из них – 27 проц. – лица в возрасте 55 лет и старше. Лица в возрасте 65 лет и старше составляют 5 проц. всех трудящихся. Средний возраст работающего пенсионера – 68 лет. Некоторые лица долго остаются на рынке труда – сегодня в Литве работает 2,5 тыс. человек в возрасте 72 лет.



На рынке труда чаще остаются руководители и квалифицированные специалисты

Часто достигая пенсионного возраста, на рынке труда дольше остаются руководители, квалифицированные рабочие, служащие, специалисты сферы услуг. Неквалифицированным работникам труднее найти и сохранить работу на пенсии. Среди работающих получателей пенсий по старости – 27 проц. специалисты и 14 проц. руководители. Неквалифицированные рабочие составляют 24 проц. всех работающих пенсионеров.

Чем старше работники, тем больше среди них квалифицированных специалистов. Например, среди работающих 72-летних – 75 проц. являются представителями квалифицированных профессий. 25 проц. работающих людей этого возраста выполняют неквалифицированную работу.

Пенсии мужчин больше

В настоящее время средний размер пенсии мужчин при наличии необходимого рабочего стажа составляет 574 евро, женщин – 481 евро. Пенсии работающих больше. Мужчины получают в среднем 597 евро пенсии по старости, женщины – 542 евро. Пенсии работающих пенсионеров обновляются каждый год и во многих случаях увеличиваются за счет того, что человек работал, платил взносы социального страхования и приобретал дополнительный стаж и учетные единицы.

За пять лет – на 20 тыс. больше пенсионеров

В Литве увеличивается число получателей пенсий. В 2017 г. в Литве было 590,5 тыс. пенсионеров, в настоящее время – около 610 тыс. Сегодня одного пенсионера в Литве содержит 1,4 застрахованного. Средняя пенсия в августе текущего года составляла 512 евро.

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