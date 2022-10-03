Спикер Сейма Литвы: решения Госдумы РФ не изменят отношения к целостности Украины

Решения российской Государственной Думы относительно аннексированных территорий Украины никогда не будут признаны, как и псевдореферендумы, считает спикер Сейма Литвы.

"Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская области были, есть и будут украинскими. Действия Российской Федерации являются явным нарушением всех международных договоров и законов, Хартии ООН и Конституции Украины", — заявила Виктория Чмилите-Нильсен в понедельник после встречи с послом Украины в Литве Петром Бештой. Слова спикера приводятся в сообщении Сейма.

"Литва поддерживает и будет поддерживать территориальную целостность Украины, нерушимость ее границ, установленных ее Конституцией и признанных на международном уровне", - подчеркнула она.

Глава парламента напомнила, что соответствующие установки Литвы изложены в принятом 15 сентября текущего года постановлении Сейма о непризнании Россией незаконных референдумов в Украине.

На этой встрече Чмилите-Нильсен также выразила четкую поддержку стремления Украины вступить в НАТО, говорится в сообщении.

«Никакое отчаяние и угрозы России не изменят решения Евросоюза и НАТО. Никакие декреты и решения Путина или подконтрольной ему Думы не помешают нам добиваться скорейшей интеграции Украины в ЕС и НАТО", - сказала она.

На псевдореферендумах, состоявшихся в сентябре, четыре оккупированных Россией региона Украины якобы проголосовали подавляющим большинством голосов за присоединение к России. В минувшую пятницу Кремль включил указанные территории в состав России.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, обратился к НАТО по поводу ускоренной процедуры вступления в Альянс.

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