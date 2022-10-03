Истребители НАТО за неделю четырежды сопроводили российские самолеты и метеозонд

Несущие дежурство в странах Балтии истребители НАТО на минувшей неделе четырежды поднимались в воздух, чтобы сопроводить летевшие над Балтийским морем российские самолеты и метеозонд, нарушившие правила полетов в международном пространстве, сообщило в понедельник Министерство обороны Литвы.

Как говорится в сообщении, 26 сентября, натовские истребители опознали российский самолет легкой атаки "Ил-20", летевший в международном пространстве в Калининградскую область.

Двадцать седьмого сентября были опознаны два российских истребителя "Су-27", которые сопровождали "Ил-20" в Калининградскую область и вернулись.

Двадцать девятого сентября вновь были опознаны "Су-27" и "Ил-20".

Первого октября натовские истребители опознали метео-зонд, летевший из Калининградской области через воздушное пространство Литвы в сторону Беларуси.

Во всех случаях российские самолеты следовали без заранее предоставленного летного плана, их транспондеры были выключены, и только в одном из случаев поддерживали связь с местными авиадиспетчерами.

Миссия воздушного патрулирования НАТО в странах Балтии осуществляется из Литвы и Эстонии.

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