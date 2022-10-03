В Сакартвело погибли трое литовских альпинистов

В Сакартвело при восхождении на роду Тетнульди погибли трое литовских альпинистов, эту информацию подтвердил глава Литовской ассоциации альпинизма Арунас Камандулис.

"При восхождении на роду Тетнульди погибли трое литовских альпинистов, их тела обнаружены и доставлены в поселок Местиа", – сказал Камандулис.

По его словам, личности погибших известны, все они - опытные альпинисты, однако еще хотят подтвердить их личности, связаться с близкими, поэтому пока имена не сообщаются.

По словам Камандулиса, несчастье произошло на днях, вероятно, причиной тому были неблагоприятные погодные условия.

По данным портала kavkaz-uzel.eu, местное телевидение Rustavi 2 сообщило, что альпинистов нашли около горы Тетнульди, связь с ними прервалась несколько дней назад. В воскресенье спасатели использовали для их поисков вертолеты.

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