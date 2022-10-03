Муниципалитет Вильнюса рассмотрит запрет на использование мощной пиротехники

После трехмесячного перерыва Вильнюсский муниципалитет возвращается к вопросу запрета на использование фейерверков в городе и полного запрета на использование мощной пиротехники.

В среду горсовет обсудит правила превенции шума. Согласно правила, в городе запрещается использовать фейерверки категории F4 и пиротехнику категорий T2 или P2.

По данным муниципалитета, эти фейерверки могут приобретать только компании, у которых есть специальные лицензии, жители не могут их купить.

Проект был зарегистрирован в июне, однако потом представители администрации его сняли с повестки. По данным муниципалитета, такое решение было принято, поскольку были опасения, "что не хватит голосов для принятия запрета".

На этот раз проект представит староста Партии свободы Рита Балчунене.

Согласно новым правилам, все другие виды пиротехники, за исключением бенгальских огней, будут разрешены на расстоянии не ближе 75 м от многоквартирных домов, а также в установленных муниципалитетом "зонах тишины".

Вильнюс больше года назад обязался создать альтернативу фейерверкам – в июле прошлого года была принята соответствующая резолюция.

По данным муниципалитета, сейчас город на праздниках не использует мощные фейерверки и обещает не выдавать разрешения на их использование во время мероприятий.

Однако в сентябре в Вильнюсе разрешили провести Международный фестиваль "Вильнюсская феерия" – муниципалитет указал, что у него не было юридических оснований для отказа в разрешении.

Перед фестивалем состоялась акция протеста. Участники акции заявили, что фейерверки загрязняют природу, пугают диких и домашних животных, а также могут быть неприятны для беженцев из Украины.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!