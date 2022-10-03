В Латвии подводят итоги прошедших на выходных выборов: премьерская партия "Новое единство" сохранит власть, а так называемая "русская" партия "Согласие", побеждавшая на трех последних национальных выборах, вовсе не попадает в Сейм.
Результаты выборов обсуждаем с латвийским журналистом и политологом Данутой Дембовской и литовским журналистом Денисом Кишиневским.
Начало трансляции в 13.00
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