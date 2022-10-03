В Вильнюсе планируют рекордную рождественскую елку: цена выросла в три раза

В общественном пространстве появилась информация о том, что в этом году столичный муниципалитет заплатит за главную елку страны в три раза больше. Такой информацией в фейсбуке поделился председатель Комитета по аудиту "Национального объединения" Александрас Нямунайтис, пишет madeinvilnius.lt.

"Вильнюсский муниципалитет выделил на покупку рождественской елки в три раза больше денег. В прошлом году заплатили 90 000 евро, а в этом 250 000 евро (только за елку!)", – писал Нямунайтис.

По его словам, Вильнюсский муниципалитет обратился к трем возможным участникам конкурса, а предложение сделал лишь один из них.

Муниципалитет такой факт опровергает и утверждает, что четыре участника приняли предложение.

В этом году рекордной будет не только стоимость елки. Подорожали материалы, электричество и человеческие ресурсы.

Кроме того, в 2023 году Вильнюс отметит свой 700-й день рождения, поэтому и сама композиция может быть эксклюзивной.

Вильнюсская рождественская елка не раз привлекала множество туристов и притягивала внимание международных СМИ. Горожане ежегодно надеются, что главная елка страны снова будет блистать в списке самых красивых рождественских елок в мире.

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