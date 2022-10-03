Экс-президент о состоянии супруги: она в реанимации, меня к ней не пускают

ru.DELFI.lt

Супруга экс-президента Литвы Валдаса Адамкуса Алма находится в реанимации. Об этом Адамкус сказал порталу tv3.lt. Он заметил, что его к Алме не пускают.

"У меня нет никакой информации, ничего не могу сказать. Она в реанимации, меня не видит, меня не впускают. Никакого контакта. Меня никто не информирует", – сказал tv3.lt Адамкус. Delfi напоминает, что Адамкене находится в больнице с четверга. "Она изолирована, в Сантаришкес, в реанимации, под интенсивным присмотром", – сказал TV3 Адамку с субботу. Тогда он сказал, что у врачей нет оптимистических прогнозов, ситуация плохая. Статьи по теме: Экс-президент Адамкус рассказал о здоровье жены: никто не говорит, что все будет хорошо, борются Алма Адамкене доставлена в больницу, подозревают коронавирус "Никто не говорит, что будет хорошо, борются, – сказал он. – Я потрясен, не могу даже думать. Ситуация плохая". Сам Адамкус с прошлой среды также болел коронавирусом. По причине болезни он не мог ехал с женой в больницу. Состоянию своего здоровья экс-президент особого значения не придавал. "Мое здоровье - это ерунда. Важно как-нибудь ее спасти", – сказал Адамкус. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!