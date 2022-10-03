Украинская школа в Клайпеде и Вильнюсе открылась без разрешения властей

Филиал Международной школы Украины в Клайпеде, несмотря на отсутствие инвентаря, начал работу в понедельник, хотя Министерство образования Литвы утверждает, что ни этому, ни Вильнюсскому филиалу школы не давали разрешения на проведение украинских учебных программ.

Без этого разрешения учебное заведение не может получать из бюджета средства из школьной корзины.

"В этом году министр образования, науки и спорта уже выдала четырем школам разрешения на работу по украинской образовательной программе. Такого согласия еще не получили две школы, подавшие заявки, — харьковская школа «Гравитация» и Международная украинская школа, которые еще не представили все сведения и документы, подтверждающие готовность к работе", — сообщили в министерстве образования.

Руководитель Клайпедского филиала Международной украинской школы сообщил, что на этой неделе занятия начали проходить в арендованных помещениях на улице Аливу, также ведется сотрудничество с библиотекой и театром.

Еще один филиал школы действует в столице – в помещении Педагогической академии Университета им. Витаутаса Великого.

Елена Внуковская, руководитель Международной украинской школы, рассказала, что в Клайпедском и Вильнюсском филиалах зарегистрировано почти 1,1 тыс. школьников, работает 91 учитель.

Общественное учреждение надеется с октября получить средства из школьной корзины, за счет которой можно было бы выплачивать зарплату учителям.

Общественное учреждение "Международная украинская школа" сообщает, что работает в десятке стран Европы с 2007 года. По данным министерства, она создана как частная школа в Украине.

Разрешение не выдано



В пятницу литовское министерство приняло решение не давать Международной украинской школе разрешение на начало работы по украинской образовательной программе. Это решение подписала министр Юргита Шюгждинене.

Министерство сообщает, что пытается помочь советами и рекомендациями школе, чтобы она как можно скорее начала работу, и посольство Украины в Литве поддерживает эту идею.

"Однако мы не можем допустить, чтобы государственные средства выделялись учреждению, которое еще не готово к образовательной деятельности детей. Оно сможет претендовать на одобрение, когда будет готово и будет отвечать всем требованиям, предъявляемым к другим учреждениям, которые уже получили разрешение на работу в рамках украинской образовательной программы", - сказал канцлер министерства Юлюс Лукошюс.

После того, как специалисты министерства проанализировали дополненные или недостающие документы, предоставленные школой министерству до 26 сентября, были выявлены недостатки, повлекшие за собой отказ в начале работы.

По данным министерства, представленные школой документы не соответствуют общим требованиям оформления, например, неясно, кто будет реализовывать программу, вся сопутствующая информация о формах обучения и способах организации учебного процесса не предусмотрена.

Школа не представила документы, подтверждающие, что управляемые учебные помещения соответствуют гигиеническим нормам и оснащены необходимой материальной базой.

Foto: DELFI / Rita Gečiūnaitė

Отсутствующее оборудование



В Клайпедском филиале школы обучается около 460 детей с первого по одиннадцатый класс. Укомплектовано восемь классов начальной школы, а также 17 старших - с пятого по одиннадцатый.

Количество учеников меняется - одни приходят, другие, видя, что количества классов еще недостаточно, уходят, - рассказала заведующая филиалом.

"Мы приступили к работе — столько кабинетов, сколько успели оборудовать, работают. Кроме того, мы подружились с Клайпедским драматическим театром, он предоставил помещение, и с понедельника там проходят занятия", — рассказал Евгений Кравченко.

Школа в портовом городе собрала около 40 учителей-украинцев, не хватает учителей химии и литовского языка.

Также учебное заведение получило стулья и скамьи, срок службы некоторых - по 30 лет, из других школ портового города.

"Мы довольны тем, что можем получить, чтобы не сидеть на полу", — сказал Кравченко.

По его словам, в настоящее время в 20 кабинетах не хватает еще около 300 стульев, чуть меньше скамеек, а также шкафов и тумбочек.

"У нас есть украинская учебная программа, нам нужны книги и учебники на украинском языке, пока мы не получили их физически, но у нас есть полный комплект электронных книг", — сказал директор школы.

Ожидание корзины



Руководитель Международной украинской школы Елена Внуковская рассказала, что учреждение надеется с октября получить средства из школьной корзины, за счет которых можно было бы выплачивать зарплату учителям.

"Литва должна разрешить нам работать по украинской программе. Мы должны были получить корзину до 1 октября, у нас работает 91 украинский учитель в Клайпеде и Вильнюсе, все зарегистрированы, всех мы приняли с биржи. Ждем корзину, чтобы оплатить. Только главный вопрос — где взять средства на аренду и коммунальные расходы?", — заявила на этой неделе Внуковская.

По ее словам, таких украинских школ 40 за рубежом - во Франции, Португалии и других странах.

"Мы ждали инициативы Литвы, но не дождались ее, поэтому зарегистрировали общественное учреждение. В русских школах нет мест, и дети морально не хотят туда идти", - сказала Внуковская.

Сложности с арендой



Кравченко утверждает, что школа еще не получила поддержки от Клайпедского самоуправления и Министерства образования, науки и спорта, но подала заявку и ожидает поддержки.

"Школьная корзина предоставляется по литовской системе, но эти средства не могут быть использованы для аренды, они могут быть использованы только для оплаты труда учителей и канцтоваров", - сказал руководитель.

Стоимость аренды помещений составляет 6500 евро в месяц, плюс коммунальные платежи. Пока школа работает за счет взносов – по 50 евро перечислил каждый ребенок, зарегистрировавшийся для обучения в школе.

"Мы подадим запрос о поддержке в самоуправление, конечно же, попросим помощи у коммерческих структур, потому что на самом деле самоуправление Клайпеды не решает эту проблему – школы переполнены. Мы надеемся, что наши усилия будут поняты, люди и учреждения, ответственные за детей, внесут свою лепту в этот процесс", - сказал Кравченко.

Он сообщил, что общался с самоуправлением Клайпеды, представители которого заявили, что администрация не может поддерживать частные школы.

Украинская община подала в Клайпедское самоуправление и министерство образования запрос на помещение, но, по словам Кравченко, подходящих вариантов предложено не было.

"Ситуация довольно сложная, потому что на самом деле планировалось открыть школу в этом году только в Вильнюсе, но через украинскую общину мы поняли, что в Клайпеде тоже много детей, им не хватает мест. Литовские школы переполнены, несмотря на их добровольное решение увеличить классы. Но эта мера не может решить проблему, в Клайпеде слишком много украинских детей", - сказал руководитель.

По его словам, желающие учиться в украинской школе есть из Плунгского, Кретингского и Клайпедского районов. Это обсуждалось с главами муниципалитетов, учитывалось и транспортное обслуживание.

Согласие пока не получено



По данным Минобразования, ко всем создаваемым школам предъявляются основные требования, которые должны быть обеспечены учредителями школы: помещения, соответствующие гигиеническим нормам, учебные и другие материальные ресурсы, учителя и утвержденная программа.

"Национальный центр общественного здоровья проинформировал министерство о том, что провел оперативный контроль за санитарной безопасностью в школе и обнаружил, что часть школьной мебели пока отсутствует, в настоящее время в классах производится замена напольных покрытий", — говорится в ответе министерства.

При проверке также было обращено внимание на требования к искусственному освещению в учебных аудиториях, так как в большинстве учебных классов оно работало не полностью.

В настоящее время в школе монтируются и ремонтируются туалеты. Во время контроля в туалетах была только холодная вода, бумажных полотенец и сушилок для рук не было. Питание в школе не организовано.

Обо всех этих недостатках сообщили сотрудники министерства, которые посетили школу.

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