Раненного в Украине военного из Литвы лечат в Киеве

В сентябре в Украине был ранен литовец, который является военнослужащим ВСУ. Сейчас он находится на лечении в военном госпитале в Киеве, подтвердил МИД Литвы.

"Да, я подтверждаю, что упомянутый вами военнослужащий получил ранения и в настоящее время находится на лечении в Киевском военном госпитале", - сказала советник министра иностранных дел Паулина Левицките.

Портал 15min, сообщивший об этом первым, утверждает, что литовец получил огнестрельное ранение в сентябре во время боевой операции в Харьковской области, ему сделали операцию.

После нападения России на Украину в конце февраля украинцы пригласили иностранных солдат присоединиться к обороне. На приглашение откликнулась и группа литовцев. Литовцы также участвуют в начавшейся в сентябре украинской контратаке.

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