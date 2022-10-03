Демонтаж скульптур на Антакальнисском кладбище обойдется в 48 000 евро

Демонтаж советского памятника на Антакальнисском кладбище обойдется в 48 000 евро, эти работы выполнит компания Vilniaus BDT.

Компания сделала самое выгодное предложение на конкурсе, объявленном муниципальной компанией Grinda. Всего в конкурсе участвовали 4 претендента.

Подрядчик должен демонтировать шесть стел, вывезти их, временно демонтировать памятные доски, потом вернуть их на место.

Муниципалитет указал, что памятные доски будут демонтированы, если будут мешать подъехать к мемориалу специальной технике.

Перед тем как начнутся работы, памятники у государства должен перенять Вильнюсский муниципалитет, горсовет должен принять соответствующее решение на следующей неделе.

Политики муниципалитета проголосовали за демонтаж того памятника в начале июня 2022 года, перед этим их вычеркнули из списка культурных ценностей.

Памятник советским воинам с кладбища уберут до 1 ноября текущего года.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!