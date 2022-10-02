Главы стран НАТО Восточной Европы сделали заявление в поддержку Украины

Президенты стран Центральной и Восточной Европы - членов НАТО выступили с совместным заявлением о попытках России незаконно аннексировать украинские территории.

"Мы, главы государств Центральной и Восточной Европы, побывавшие в Киеве во время войны и воочию увидевшие последствия российской агрессии, не можем молчать, когда Российская Федерация грубо нарушает международное право, и обращаемся ко всем со следующим заявлением", — говорится в переданном агентству BNS тексте заявления.

"Мы подтверждаем нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы не признаем и никогда не признаем попытки России аннексировать территорию Украины".

Главы государств обещают твердо поддерживать решение саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году относительно будущего членства Украины. Президенты также обещают поддержать защиту Украины от российского вторжения.

"Требуем немедленного ухода России со всех оккупированных территорий и призываем всех союзников значительно увеличить свою военную помощь Украине. Все, кто совершает преступления агрессии, должны быть привлечены к ответственности и предстать перед судом", — заявили в совместном обращении президенты Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Северной Македонии, Словакии, Черногории, Чехии и Эстонии.

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