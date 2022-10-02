Предупреждают, что миллиардные займы не решат проблему: возможно, придется подумать о новых налогах

Поскольку Литва переживает энергетический кризис, а правительство вынуждено помогать как жителям, так и предприятиям, государственный контролер Миндаугас Мацияускас говорит, что миллиардных займов всем будет недостаточно. По его словам, если в долгосрочной перспективе в бюджете появится дыра, возможно, придется подумать о введении новых налогов или пересмотре существующих и отмене льгот. Экономист Жигимантас Маурицас объясняет, что такие займы нанесут ущерб как имиджу страны, так и, в конечном счете, повысят стоимость кредита в Литве.

Создали ожидание, что помощь будет

В передаче "Тема Delfi" государственный контролер Миндаугас Мацияускас сказал, что нынешняя ситуация в стране такова, что государство создало определенное ожидание, что, что бы ни случилось, оно поможет и поддержит всех.

"Мы упомянули и подвергли критике то, что большинство мер коронавирусного пакета помощи состояло из определенных бюджетных мер, то есть субсидий, различных компенсаций расходов компаний и только 20% косвенных, таких как гарантии и налоговые отсрочки.

Это ожидание создается, и правительству необходимо найти соответствующие решения, чтобы сбалансировать ожидания и решения", — сказал он.

Mindaugas Macijauskas Foto: DELFI / Josvydas Elinskas

Говоря о мерах помощи и поддержки, он отметил, что в краткосрочной перспективе необходимы определенные горизонтальные меры, но в долгосрочной перспективе следует сосредоточить внимание на наиболее уязвимых слоях населения и бизнес-группах.

"Второе — поддержка должна поступать к получателям автоматически, если условия жизни и работы ухудшаются до предусмотренных критериев. Важно определить их и предусмотреть автоматические механизмы.

В-третьих, применяемые меры поддержки не должны чрезмерно снижать стимулы к экономному и рациональному использованию энергоресурсов. Если мы обеспечиваем определенные компенсационные механизмы для электричества или других источников энергии, тем самым мы не поощряем потребителей к их экономному использованию.

Другое дело, чтобы государственными средствами не создался избыточный спрос, так как это еще больше усилит инфляцию. Основываясь на этих принципах, мы бы предложили правительству спланировать пакет помощи", — сказал он.

Возможно, придется подумать о новых налогах

Экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас сказал, что не возлагает больших надежд на то, что в ближайшее время в Литве могут быть введены новые налоги для пополнения доходов бюджета.

"И, соответственно, поскольку дополнительных источников сбора доходов не будет, следует с достаточной тщательностью планировать и другую сторону медали — расходы (в бюджете — ред.).

Не будем забывать, что мы столкнулись не только с одним шоком цен на энергоносители, но и почувствуем рост процентных ставок, который будет сильнее и агрессивнее, чем кто-либо ожидал. Это означает, что стоимость заимствований для государства растет и продолжит расти, возможно, значительно, в следующем году. Поэтому поддержка, расходы бюджета должны быть очень адресными", - сказал он.

Экономист пояснил, что нынешняя ситуация с ростом процентных ставок противоположна той, что была в прошлом, поскольку центральные банки заявляют, что сделают все, чтобы остановить инфляцию, даже если это означает экономический спад.

"Если центробанки достигнут своей цели по снижению инфляции и вызовут рецессию в качестве побочного эффекта, рост доходов бюджета может упасть очень значительно. И ситуация может быть аналогична 2008 году. Если доходы бюджета каждый год росли в двузначных цифрах, то не обязательно они будут расти и в следующем году", - сказал экономист, заявив, что это будет означать меньшее поступление НДС в бюджет.

М. Мацияускас заверил, что введение новых налогов может стать одним из вариантов увеличения доходов бюджета.

"Но я не знаю, будет ли это правильным решением на данный момент.

Еще до кризиса мы упоминали, что увеличили некоторые расходы в нашем бюджете, которые не покрывались устойчивыми доходами.

Сегодня трудно сказать, будет ли принято решение о введении новых налогов, но в долгосрочной перспективе, если у нас есть дополнительные расходы и нет достаточного и устойчивого дохода для покрытия расходов, мы должны думать о новых налогах или пересмотре действующих налогов, пересмотр льгот", - сказал он.

Миллиардные займы не решат проблему

М. Мацияускас пояснил, что, несмотря на то, что в настоящее время правительство находится под давлением помощи как бизнесу, так и жителям, все решения должны приниматься очень обдуманно.

"Сегодня, взяв какой-то кредит бесконечного размера и раздав его всем лишь для покрытия определенных цен на энергию или другие ресурсы, мы не решим саму проблему, а отложим ее на какой-то период времени. Придет этот момент и встанет вопрос, кто теперь будет оплачивать все возросшие расходы по обслуживанию долга, будет гасить сам долг. Такие действия не являются выходом, мы должны думать о взвешенных решениях", - заверил он.

"Единовременное крупное вливание в нашу экономику точно не решит проблему, а лишь отложит ее для будущих поколений.

Теоретически мы могли бы занять миллиарды, но я не думаю, что это было бы самым умным решением", - сказал М. Мацияускас.

Ж. Маурицас также заметил, что если Литва будет заимствовать, пострадает и ее имидж.

"Долгое время мы создавали образ страны, которая мало заимствует. <...>

Это может увеличить стоимость кредита для Литвы. Тогда стоимость обслуживания имеющегося долга также возрастет, так как нам придется периодически его рефинансировать.

Если раньше мы брали взаймы под нулевой процент, то в следующем году будем брать под 4-5%. Сейчас уже 3 процента. А 5 процентов — это уже много, и эти расходы могут возрасти еще больше", — сказал он.

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