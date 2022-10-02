Министр обороны Литвы: надо быть реалистами — ядерная эскалация может осуществляться в самых разных формах

Министр обороны Арвидас Анушаускас утверждает, что аннексия пятой части территории Украины вернула борющуюся за выживание страну на антивоенные позиции в отношении решения подать заявку на членство в НАТО.

"Литва поддерживает политику открытых дверей, поэтому Украина может рассчитывать на нашу безоговорочную поддержку (в отношении членства в НАТО - BNS), даже если это кажется труднодостижимой целью", - сказал министр.

По словам А. Анушаускаса, переговоры и формальные процедуры по приему Украины в альянс должны начаться уже сейчас, "несмотря на войну".

"Самое главное — это не упрощенные процедуры приема в НАТО, которые были применены к Швеции и Финляндии, а консенсус 30 стран — согласие о том, что эту страну (Украину — BNS) можно принять в НАТО и сам процесс должен начаться, несмотря на войну", - сказал BNS А. Анушаускас.

"В этом случае страны Запада не могут оставаться в том же положении, что и до войны (...) Гарантии безопасности для Украины должны быть повышены уже сейчас", - добавил он.

По словам министра обороны, после пятничного заявления Украины, как и в случае со Швецией и Финляндией, для начала процесса приема необходимо согласие альянса, а генсек НАТО должен подписать совместный документ с министром обороны Украины.

"Это не означает, что Украина станет членом НАТО во время войны, это будет означать, что процесс приема начнется во время войны", - сказал литовский министр.

В пятницу президент России Владимир Путин объявил об аннексии четырех оккупированных областей Украины, референдумы на которых завершились во вторник. Министр обороны А. Анушаускас заявил, что говорить о России без медицинских терминов уже невозможно.

"Иногда кажется, что когда речь идет о нынешней ситуации с безопасностью, когда речь идет о России, без медицинских терминов не обойтись. (…) Мы видим, и это уже давно ни для кого не секрет, это не врачебная тайна, что тот человек в Кремле не только болен паранойей, социопатией, чем угодно, но он также вызвал подобные болезни у общества, что перешло в оккупационную лихорадку, аннексический тиф, мобилизационную отчаянность", - сказал министр обороны.

В. Путин в пятницу, по его словам, повторил то, что Адольф Гитлер сделал 84 года назад в Мюнхене.

"Только тогда диктатор добивался результата только угрозами, война еще не началась. И в 21 веке война не даст желаемых Кремлем результатов, несмотря на то, что В. Путин видит себя революционером, меняющим мир. Эта трансформация определенно происходит не в его пользу", — сказал министр обороны.

А. Анушаускас заявил, что Литва безоговорочно поддерживает Украину.

"Мы все хотим, чтобы война закончилась как можно скорее. Но война закончится не скоро. Хотя, может быть, через год, собравшись в этом зале, мы сможем отпраздновать победу Украины. Эскалация происходит, она будет происходить, вы должны это понимать. Возможна и ядерная эскалация в самой разнообразной форме. Не обязательно с применением ядерного оружия. Не нужно бояться, нужно быть реалистами. Литва готовится, и я думаю, что за эти два года сделано очень много", - сказал он.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!