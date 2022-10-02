С верой в завтрашний день: русский доброволец из Клайпеды рассказал о службе в литовской армии и развеял многие стереотипы

Несколько лет назад Вооруженные силы Литвы отметили 100-летний юбилей, а в 2020 году – 30 лет с момента своего возрождения. За это время ситуация изменилась до неузнаваемости – вместе со страной менялась и армия. Постсоветская республика превратилась в современное европейское государство, интегрированное в важнейшие мировые структуры, а воинские части и порядок службы теперь отвечают стандартам НАТО.

Теперь ты в армии

Сегодня на службу идут уже те, кто родился в независимой Литве, и среди них немало представителей нацменьшинств. Одного из таких бойцов – уроженца Клайпеды Максима Дрожжина, ставшего профессиональным военнослужащим – мы расспросили об особенностях ратного дела, его мотивации, отношении к русским в рядах ВС, а также о том, что он думает об обязательном призыве.

Максим – личность в Клайпеде довольно известная. Несмотря на юный возраст (он родился в 2001 году), многие знают его как музыканта, гитариста и талантливого вокалиста. Начиная со школы он пел и играл в группах, участвовал в разных конкурсах, получал награды. Сегодня он выступает в роли ведущего караоке в одном из баров портового города, его приглашают и на мероприятия, но основное время нашего героя занимает армия. После школы он пошел служить добровольцем – это было сознательное решение. Связывать свою жизнь с военным делом он не собирался, однако Вооруженные силы так увлекли его, что в конце концов он остался – стал профессиональным военнослужащим.

«В 17 лет в голову стрельнула мысль, что каждый парень должен уметь защищать свою Родину, и это чувство ответственности не давало мне покоя. Если вдруг настанет „День X“, я посчитал, что должен знать и понимать, как защищать тот край, где я живу, а также своих родных и близких. Мне казалось это правильным. Кроме того, было сильно чувство патриотизма – мне хотелось где-то его реализовать. В армию меня действительно никто не призывал, я пошел добровольцем. Выбрал драгунский батальон имени Великого князя Литовского Бутигейда – он считался самым серьезным и сильным с точки зрения требований к дисциплине, и это меня привлекало», – делится подробностями собеседник.

Призыв в батальон 2019-2020 года был пятым за всю историю его существования.

Герой нашего интервью говорит, что близкие друзья и семья поддержали его решение, и это стало дополнительной мотивацией.

У страха глаза велики

Максим Дрожжин – русскоязычный клайпедчанин. Он окончил школу с русским языком обучения и не стесняется этого. По его словам, прогимназии и гимназии нацменьшинств также растят активных граждан и патриотов, и он тому подтверждение.

«У меня не было абсолютно никакого страха перед армией, даже несмотря на то, что я – русскоговорящий. Ты просто идешь, потому что знаешь, куда идешь – знаешь, какие цели перед собой ставишь. Сложно всегда на первом этапе, а потом входишь в ритм. После армии твой характер меняется, ты ощущаешь эти изменения на себе».

Герой охотно рассказывает, чему научился и вспоминает о службе с теплотой.

«Каждый солдат проходит базовый курс – физические и моральные нагрузки, оказание первой помощи, испытания на стрессоустойчивость, умение работать в команде. Подход – профессиональный. Конечно, это вызов, но это нельзя назвать адом, как некоторые представляют, запугав себя ненужными и совершенно неоправданными страхами. Если коротко, можно сказать так: в армии тебя обучат всему – начиная от того, как правильно застилать кровать, вплоть до того, как быть отличным и мультифункциональным пехотинцем, способным выполнять любые задания».

«Одна из важнейших составляющих, которой в Вооруженных силах, уделяют особое место – это то, что тебя учат быть одной семьей со своими товарищами по оружию. По сути, это главное, на что делается упор – вся служба построена так, что в тебе косвенным образом воспитывают этот навык. Вы проходите вместе огонь, воду и медные трубы. Если человек морально сдается, ему помогают – не дают пасть духом. Служба в армии – это цикл и воспитание силы воли. Я точно знал, что после ночи наступает день, а после дня снова наступит ночь, и как бы тебе не было тяжело, ты понимаешь, что после тяжелых заданий ждет отдых. В армии ты четко понимаешь смысл крылатой фразы „Тяжело в учении – легко в бою“», – говорит Максим.

Он признает, что некоторым было очень тяжело, но литовская армия – это история про братство и работу в команде.

«Мы своих действительно не бросаем».

О русских в рядах ВС Литвы

По его словам, если кто-то думает, что представителей нацменьшинств в армии не ждут, то это не так.

«Я не чувствовал дискомфорта из-за того, что я – русскоязычный. Все находятся в равных условиях. Никто из моих сослуживцев или старших по званию не смеялся над тем, если я не мог правильно выговорить каких-то слов. В этом смысле у меня действительно иногда были проблемы, но это естественно. В конце концов перейти с одного языка полностью на другой не так просто, тем более термины бывают специфическими, но это никого не смущает. Поскольку коллеги и так знают, что ты – русский, понимают, что тебе немного сложнее. Именно поэтому мне никто не тыкал этим в лицо. Напротив, относились абсолютно нормально».

Не стоит стесняться своего родного языка и тем более национальности. Армия Литвы – это не про стереотипы, говорит Максим.

Воинская повинность – обязанность

Сегодня в Литве вновь горячо дискутируют об обязательном призыве. В 2015 году он был восстановлен лишь частично – ежегодно в ВС решают, какое количество призывников и добровольцев им нужно, а сейчас в планах Минобороны призывать всех без исключения после школы. Наш собеседник относится к этой идеи положительно.

«Я считаю, что армия меняет людей в лучшую сторону. Она, в хорошем смысле слова, ставит мозги на место, помогает тебе обсудить с самим собой, чего ты хочешь от жизни на самом деле и чем ты хочешь заняться дальше. Армия – это проверка для тебя самого. Некоторые задания выжимают из тебя все соки, но это хорошо – ты узнаешь о себе гораздо больше и становишься сильнее».

Кроме того, учитывая сложную обстановку в регионе, служба в армии – это дополнительный бонус.

«Мы не можем утверждать, что „День X“ не наступит. Если он наступит, а я считаю, что так или иначе и в том или ином виде это случится, важно уметь, знать и понимать, как ты можешь защитить своих близких, как ты сможешь справляться и преодолевать самые разные вызовы, связанные с выживанием, а их, очевидно, будет много. Конечно, можно спрятаться и ничего не делать, но гораздо лучше, когда ты что-то можешь сделать и быть полезным. Причем необязательно говорить о стране и обществе, речь идет в первую очередь о твоей семье. Армия – это хорошая школа».

В качестве примера он привел красивый лозунг ВС Литвы, который, по его мнению, очень точно отображает главную идею службы в армии как таковой.

«Наш долг – защищать завтрашний день (Mūsų pareiga – saugoti rytojų – лит.)».

По его словам, в наше время бегать от армии некрасиво.

«Нам нужны сильные ребята, которые могли бы сделать что-то полезное для своей семьи. Зачем бегать от службы?.. Можно отслужить, а потом делать свои дела».

С другой стороны, он считает, что необходимо оставить возможность для прохождения альтернативной службы.

«Я соглашусь с тем, что не стоит все бросать ради армии, если речь идет о серьезных профессиях или учебе. Например, когда речь идет о тех же врачах. Не думаю, что в их случае следует замораживать процесс обучения или работы», – рассуждает собеседник.

Где карьера, а где служба

После прохождения срочной службы Максим Дрожжин не планировал оставаться в рядах ВС, но жизнь распорядилась иначе.

«Изначально я хотел на гражданку – был почти уверен, что буду работать на гражданском рынке, но все получилось не совсем так. Прошел год и что-то внутри мне подсказало, что мое место в армии. Сейчас я работаю в рядах ВС уже как профессиональный военнослужащий. Служба продолжается – мне все нравится. Мое место работы в штабе – в бригаде „Жемайтия“. Внутренний голос или огонек зовет меня туда, где я должен быть. Как я уже сказал, наш общий долг – защищать завтрашний день. Кто-то делает это одним образом, кто-то в другим, но я вижу и понимаю свою задачу так – быть там, где я нахожусь сейчас», – подытожил герой.

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