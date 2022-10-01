Министр экономики представила президенту меры помощи литовскому бизнесу

Министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте, встретившаяся пятницу с президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой, обсудила сегодняшнее положение бизнеса и представила существующие и возможные дополнительные меры помощи, которые облегчили бы работу предприятий ввиду подорожания газа и электроэнергии, говорится в сообщении Министерства экономики и инноваций.

"Вместе с бизнесом мы ищем пути решения возникших трудностей. Новые меры помощи будут запущены в ближайшее время. Мы также обсуждаем другие решения, которые будут иметь быстрый эффект", - сказала министр экономики и инноваций.

В начале октября планируется объявить предложение очередной меры помощи литовскому бизнесу, пострадавшему от последствий войны в Украине. Прямые кредиты Invega для финансирования оборотного капитала и инвестиций будут предоставляться малому и среднему бизнесу, а также крупным компаниям. На это планируется выделить 50 млн. евро. Эта мера помощи также актуальна для компаний, чьи расходы на энергетику превышают 8 проц. издержек.

В настоящее время Invega предлагает бизнесу и другие льготные кредиты и кредитные гарантии. В этом году ими уже воспользовались почти 4 тыс. компаний.

Министр также подтвердила убежденность в том, что в это непростое время Сейму следует воздержаться от повышения тарифа налога на добавленную стоимость для гостиниц и предприятий общепита. Для бизнеса и большей части жителей будет выгоднее, если в следующем году их доходы будут увеличены путем более значительного увеличения размера необлагаемых налогом доходов (ННД), а не минимальной месячной зарплаты (ММЗ).

А. Армонайте предложила автоматически откладывать налоги для предприятий, если их затраты на электроэнергию превышают 10 проц. По этому предложению ожидается оценка и решение Министерства финансов.

Министр также предлагает бизнес-компаниям активно пользоваться инвестиционными мерами поддержки, которые уже предложены или будут подготовлены в ближайшее время Министерством экономики и инноваций, Министерством окружающей среды и Министерством энергетики. Это долгосрочные инвестиции в снижение эксплуатационных расходов, модернизацию производства и отказ от ископаемого топлива.

Министерство экономики и инноваций из плана на сумму 1 млрд. евро еще этой осенью объявит предприятиям приглашения для получения инвестиций из фондов ЕС, почти 50 млн. евро будут инвестированы в возобновляемые источники энергии или энергосберегающие технологии. Для малого и среднего бизнеса предусматривается 13 млн. евро, которые он сможет использовать для устойчивой промышленной трансформации, создания экологических продуктов и технологий. 35 млн. евро будет выделено промышленным предприятиям для внедрения энергоэффективных решений.

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