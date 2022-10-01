Новейшие рейтинги политиков: кому жители Литвы стали меньше доверять

В условиях продолжающегося кризиса высоких цен на энергоносители недоверие населения к министру энергетики Дайнюсу Крейвису за последние два месяца значительно выросло, свидетельствуют данные опроса Vilmorus, проведенного по заказу Lietuvos Rytas.

Более чем на 20 процентов выросло число тех, кто неблагоприятно оценивает Д. Крейвиса.

В опросе, проведенном в сентябре, 8,1% респондентов (в июле - 17,3%) указали, что положительно оценивают министра, а 61,8% респондентов (в июле - 41,1%) - отрицательно.

"Он стал одним из самых нелюбимых политиков в стране", - сказал BNS глава Vilmorus, социолог Владас Гайдис.

"Люди обвиняют его в энергетическом кризисе, а министру не удалось убедить жителей в том, что министерство и он сам здесь ни при чем", — добавил он.

Д. Крейвис выдержал на этой неделе попытку вынести ему вотум недоверия, но президент Гитанас Науседа заявил, что его доверие к министру будет зависеть от переговоров в Европейском Союзе (ЕС) и со Швецией относительно двустороннего соглашения, касающегося раздела так называемой сверхприбыли за электроэнергию.

Десятка - без сюрпризов

Президент Г. Науседа остается наиболее благоприятно оцениваемым политиком в Литве. Положительно его оценивают 56% населения (57,2% в июле), отрицательно - 20,9% (23,3% в июле).

На втором месте остается министр обороны Арвидас Анушаускас с 47,1% положительных и 26% негативных оценок (44,6% и 25,6% в июле соответственно).

Третье место занимает лидер оппозиционных социал-демократов Вилия Блинкявичюте, получившая 43,5% (43,4% в июле) положительных оценок и 25,9% (27,8% в июле) негативных оценок.

Далее в рейтинге следует депутат, председатель партии "Свобода и справедливость" Ремигиюс Жемайтайтис с 42,3% положительных и 25,2% отрицательных оценок (38,1% и 24,1% в июле) и член Сейма, лидер Демократического союза "Во имя Литы" Саулюс Сквернялис - с 36,6% положительных и 39,2% неблагоприятных оценок (38,5% и 35,8% в июле).

Завершают десятку самых популярных политиков спикер Сейма, глава Движения либералов Виктория Чмилите-Нильсен, мэр Каунаса Висвальдас Матийошайтис, председатель оппозиционного Союза крестьян и зеленых Литвы Рамунас Карбаускис, министр внутренних дел Агне Билотайте и премьер-министр Ингрида Шимоните.

Билотайте поднялась, рейтинг Шимоните упал

Рейтинги двух последних изменились незначительно: доверие к А. Билотайт увеличилось, а к И. Шимонит – снизилось.

Положительно оценивают министра внутренних дел 27,4% респондентов (24,1% в июле), отрицательно - 44,3% респондентов (45,7% в июле).

По словам В. Гайдиса, это может быть связано с тем, что А. Билотайте в последнее время стали чаще видеть после введения ограничений на въезд в страну для граждан России, кроме того, недавно было завершено возведения забора на границе с Беларусью.

Положительно к премьер-министру относились 27,2% (30,4% в июле) опрошенных, а отрицательно - 56,1% (50,9% в июле).

"Повышение зарплаты — это кратчайший путь к снижению рейтинга", — сказал В. Гайдис, имея в виду недавно одобренную правительством реорганизацию госслужбы, предусматривающую повышение окладов политикам.

"Другим фактором, может быть, даже более важным, было то, что она активно защищала Крейвиса, пыталась как-то оправдать его", — добавил он.

Традиционно самыми непопулярными политиками в стране остаются лидер правящих консерваторов, министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис и председатель правящей Партии свободы, министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте.

Центр изучения общественного мнения и рынка Vilmorus 15-24 сентября провел репрезентативный опрос населения, в ходе которого было опрошено 1000 совершеннолетних жителей Литвы.

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