Президент Литвы: объявленное Путиным решение об аннексии украинских областей незаконно и ничтожно

Президент Гитанас Науседа утверждает, что Россия, объявив в пятницу об аннексии временно оккупированных территорий Украины, в очередной раз грубо нарушила международное право и похоронила надежды на мирное урегулирование конфликта. Глава страны подчеркивает, что озвученное президентом России Владимиром Путиным решение об аннексии территорий, принадлежащих Украине, является незаконным и ничтожным.

"Вот уже более восьми лет мы наблюдаем преступные действия России против Украины. Более полугода Россия осуществляет открытую, полномасштабную военную агрессию, которая уже унесла десятки тысяч жизней. Сегодня Россия в очередной раз грубо нарушила международное право и похоронила надежды на мирное урегулирование конфликта. Сегодня охваченный отчаянием путинский режим перешел еще одну красную линию", - в своем обращении к жителям Литвы сказал Г. Науседа.

Президент акцентирует, что объявленное решение об аннексии принадлежащих Украине Херсонской, Донецкой, Луганской и Запорожской областей является незаконным и юридически ничтожным.

"Рано или поздно России придется заплатить за это. Ей придется ответить и за Бучу, и за Ирпень, и за Изюм. За массовые убийства спасающихся от войны мирных жителей в Краматорске и недавнее кровавое нападение на колонну с гуманитарной помощью в Запорожье. И за ядерный и энергетический шантаж тоже. Украина никогда не забудет эти преступления. И мы, жители Литвы, тоже их не забудем", - сказал Г. Науседа.

"Мы должны четко понимать, что сегодня в Украине решается судьба нашей страны. Сегодня в Украине решается судьба всей Европы. Если мы не остановим агрессора сегодня, мы рискуем в конечном итоге потерять все то, что мы создали за более чем три десятилетия ежедневной упорной работы", - сказал президент.

Поэтому Г. Науседа подчеркивает, что Литва никогда и ни при каких обстоятельствах не признает ни сфальсифицированные так называемые референдумы на оккупированных областях, ни их результаты. Как не признает и осуществленную ранее аннексию Крымского полуострова. Так же поступит и весь цивилизованный мир.

"Крым, Херсон, Запорожье, Донецк и Луганск – это Украина! Мы будем продолжать оказывать экономическую, военную, социальную и финансовую поддержку Украине до ее окончательной победы. Мы будем продолжать добиваться введения максимально жестких международных санкций против России. Это самое малое, что мы можем сделать", - сказал Г. Науседа.

"В этот темный час, который всегда предшествует рассвету, мы твердо знаем, что борьба Украины за свободу – это наша борьба, и мы в ней победим", - подчеркнул президент.

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