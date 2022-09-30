ESO: в октябре число клиентов гарантийных поставок уменьшится на 19 000

В сентябре число клиентов гарантийных поставок электричества снизилось на 18 700 человек, сообщает 30 сентября Energijos skirstymo operatorius (ESO).

По подсчетам ESO, в сентябре гарантийными поставками пользовались 94 000 жителей, а в октябре их останется около 75 300.

По подсчетам компании, в октябре цена 1 кВт/ч при использовании одной временной зоны, составит 0,63 евро (с компенсацией - 0,54 евро).

Бывших клиентов первого и второго этапа либерализации компании Perlas Energija в ESO остается 23 000 (на 9700 меньше, чем в сентябре). Им государство оплачивает 60% стоимости гарантийных поставок.

Компенсации своим бывшим клиентам с октября обещает платить и компания Perlas Energija.

По прогнозам ESO, цена гарантийных поставок бывшим клиентам Perlas Energija в октябре составит 0,25 евро за 1 кВт/ч с НДС.

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