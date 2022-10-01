Польский аналитик и экс-дипломат: Путин просчитался c войной - поверил в миф о всесильных спецслужбах РФ

Блефует Путин или нет, когда угрожает применением ядерного оружия, почему Москва просчиталась, когда развязала войну против Украины, чего добивается Кремль, раскручивая спираль террора и репрессий на территории Российской Федерации? Об этом и многом-многом другом в эксклюзивном интервью Delfi мы поговорили с известным польским аналитиком, высокопоставленным экс-дипломатом Витольдом Юрашем.

- Какие у вас как у дипломата остались впечатления от работы в Москве и Минске?

- До начала своей работы в посольстве Польши в Москве, а затем в Минске, ни в России, ни в Беларуси я не бывал, для меня это было первое знакомство с этими странами, с людьми, которые там живут. У белорусов в отличие от россиян полностью отсутствует имперскость, и это самое важное отличие между белорусами и россиянами. Белорусы ментального гораздо ближе к Европе, чем россияне. В свою очередь во время работы в России меня постоянно не покидало ощущение того, что я не нахожусь в Европе. Что я имею в виду? Люди, например, в Москве или Питере, одеваются так, как мы, выглядят так, как мы, Москва похожа на европейскую столицу, но… авторитаризм пронизывает каждый фрагмент жизни граждан России, насколько он влияет на само общество.

- Западные политики много говорят о том, что Россия оказалась в международной изоляции, в то время как Кремль отмечает, что такие мировые державы, как Китай и Индия, похоже, поддерживают Россию, а не Запад. Президент Турции Реджеп Эрдоган также поддерживает дружеские отношения с Кремлем. Что движет ими? Прагматизм, желание бросить вызов доминированию Запада?

- Предполагаю, что, с одной стороны, их мало интересует война, которая идет далеко от их границ, в свое время война в Ираке или Сирии нас тоже интересовала постольку-поскольку. С другой стороны, страны, которые поддерживают отношения с Россией, демонстрируют расчетливый цинизм. Опять-таки российская пропаганда сильно преувеличивает, когда рассуждает о поддержке, которой Россия якобы пользуется в мире, западным странам на самом деле удалось создать антироссийскую коалицию, которая пользуется поддержкой.

- Как вы думаете, что означал визит Владимира Путина в Калининград?

- Думаю, что мы придаем слишком большое значение этому визиту Владимира Путина. Да, Калининград у наших границ, ну и что? Визит Путина что-то изменит? Нет. Поэтому не стоит придавать слишком много значения тому, что Владимир Путин наносит визит в ту или иную часть Российской Федерации, не стоит зацикливаться и на том – дергается у Путина глаз, ладонь, хромает он или нет. Слишком много чести для этого господина.

- Россия многим обязана своему ядерному оружию, и российские политики и пропагандисты в СМИ часто угрожают, что их страна без колебаний достанет ядерное оружие в случае конфликта с НАТО. По вашему мнению, действительно ли Москва способна развязать ядерную войну или мы имеем дело с гигантским дипломатическим блефом?

- Чтобы там ни говорил Путин, мы имеем, скорее всего, дело с гигантским политическим блефом с его стороны, когда он заявляет о готовности применить ядерное оружие. Нынешние кремлевские элиты, по большему счету - это банда воров и преступников. Воры и бандиты, занимаются тем, чем занимаются для того, чтобы пользоваться и наслаждаться украденным, перспектива сгореть в пламени ядерных взрывов, поверьте мне, их не прельщает. Именно поэтому, я думаю, что они блефуют, когда пугают атомным оружием. Российские дипломаты и лидеры, когда пугают мир, забывают, что их просто-напросто могут послать по адресу "куда ушел российский военный корабль", со всеми их угрозами, когда они перегнут палку.

Foto: Asm. albumo nuotr.

С другой стороны, давайте не забывать, что даже если мы согласны, что эта угроза — это блеф, а вероятность близка нулю, это все-таки не значит, что она нулевая. Из-за этого Запад будет, несмотря на все искать возможность, чтобы Путин закончил войну, не потеряв лица. Не потому, что Запад слаб, но потому, что возможность применения ядерного оружия становится более вероятной именно тогда, когда Путин теряет лицо. Причина простая. У Путина нет никакой демократической легитимности, все что у него есть, это его "лицо".

- На какую реакцию международной общественности рассчитывал Кремль, развязывая войну против Украины, и... почему он просчитался?

- Скорее всего, нет однозначного ответа на вопрос, на что рассчитывал Кремль, когда начал войну против Украины, есть лишь предположения. Однако ясно, что благодаря войне, Кремль завершает трансформацию Российской Федерации в диктатуру. Почему просчитался? Вероятно, потому, что российские спецслужбы облажались, им удалось создать миф – всезнающих, опасных, но миф не выдержал столкновения с реальностью – с войной против Украины.

- Дипломатическое решение, возможно ли оно вообще, и если да, то каким, по вашему мнению как дипломата, оно могло бы быть? Выгодным или не выгодным для нас?

- Очевидно, что Россия войну с Украиной не выиграет, российские войска не пройдут строем по Крещатику в Киеве, с другой стороны, вряд ли мы дождемся и парада победоносной украинской армии на Красной площади в Москве. Джо Байден в своем тексте опубликованном в Нью-Йорк Таймс, заявил, что Запад стремится к тому, чтобы обе воюющие стороны и Россия, и Украина встретились за столом переговоров, поэтому думаю, что поставки западного вооружения Украине будут достаточно большими, чтобы уравнять силы Украины и России, но недостаточно большими, чтобы Украина получила решающее преимущество. Что же касается России, то Кремль прекратит войну тогда, когда цена, которую за развязанную войну против Украины придется заплатить Российской Федерации, будет больше, чем предполагаемая польза.

- Более эффективным оружием в руках Москвы, чем ядерное, представляется поставка нефти и газа в Европу. Какую цель преследует Путин, перекрывая кран подачи газа в Европу? Удар по экономике, что еще?

- Путин таким образом пытается добиться возмущения в обществах западных стран, занять западных политиков проблемами в их же странах и если не остановить, то приостановить помощь, которую западные страны оказывают для Украины. Естественно, это также попытка заставить Запад договориться с Россией на условиях, которые продиктуют в Кремле.

Кремль, скорее всего, будет временно прекращать поставки газа, но полностью их не перекроет, так как, если Москва решится на такой шаг, это будет таким, своеобразным самоубийством. Самоубийством, так как после такого, Запад отказался бы от российских энергоресурсов. Проблема в том, что я все-таки могу ошибаться, так как мои выводы основываются на логике. Вопрос в том, насколько российское руководство принимает решения, основываясь на логике, а насколько у него поехала крыша.

- Предположим, Владимир Путин завтра исчезнет, станет ли Россия без Путина милой, вежливой и хорошей, россияне позабудут свои имперские амбиции, и война в Украине закончится? Или, наоборот, Российская Федерация станет еще более агрессивной?

- К сожалению – нет, не важно, что на дворе – монархия, коммунизм, демократия или путинизм, хорошо или плохо живут жители России, но они все равно кичатся своими имперскими амбициями. Мне кажется, что, если Путин умрет, то в наследство будущим поколениям достанется путинизм, который вполне может существовать значительно дольше, чем сам Путин. Александр Лукашенко или его наследство тоже может каким-то чудом сохраниться.

Кстати, есть кое-что, чему Путин научился у Лукашенко, подчеркиваю Путин у Лукашенко, а не Лукашенко у Путина. Это то, что террор на шаг всегда должен опережать протесты. Как правило, диктаторские режимы разваливаются тогда, когда бунт против их власти опережает террор. Это именно то, что сделал Лукашенко, когда в стране в 2020 году начались массовые протесты. Террор и репрессии, которые он развязал в обществе по отношению к своим противникам, были настолько всеобъемлющими и жесткими, что ему удалось остановить протесты. Сейчас тоже делает и Путин, репрессии в России кажутся иррациональными, чересчур жесткими и всеобъемлющими, но кажутся только до того момента, пока вы не поймете, что Путин играет на опережение. Именно благодаря этому Путин и держится у власти.

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