Мемориал советским воинам на Антакальнисском кладбище должны убрать в течение месяца

Муниципальная компания Grinda объявляла упрощенный конкурс по закупке услуги демонтажа стелы с Антакальнисского кладбища. Победитель конкурса – ЗАО Vilniaus BDT. По данным представителя Вильнюсского муниципалитета Габриэлюса Грубинскаса, на заседании 5 октября будет решаться вопрос перенятия памятника в ведение муниципалитета.

"Сейчас формально это имущество государства, поэтому муниципалитет не мог демонтировать памятники. О начале демонтажа мы сообщим отдельно, однако завершение конкурса означает, что шесть стел демонтируют до конца ноября, как и планировалось прежде", – сказал Грубинскас.

Демонтировать стелы с изображением 6 советских воинов времен Второй мировой войны горсовет города единогласно решил еще в июне. Перед этим скульптуры вычеркнули из списка охраняемых объектов.



"Для демонтажа стел надо обеспечить подъезд к ним, поэтому будет оборудована дорога для техники. Если памятные доски на мемориале будут этому мешать, их временно демонтируют, а потом вернут на место", – указал он.

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