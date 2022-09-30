Минобороны Литвы подписало договор на закупку дронов-камиказде для Украины

В пятницу Министерство обороны Литвы подписало договор с польской компанией на закупку дронов-камикадзе для Украины.

Деньги, пожертвованные гражданами Литвы, пойдут на покупку беспилотных систем Warmate у польской компании WB Group, и они будут переданы Украине.

Замминистра Вилюс Семяшка ранее сообщал, что в Польше будут закуплены два полных комплекта, включающие пусковую установку и 37 единиц летающих боеприпасов, так называемых дронов-камикадзе. По его словам, закупленные беспилотники могут нести взрывчатые вещества и уничтожать танки и командные пункты.

Потребность согласована с украинской армией.

Ожидается, что производители поставят эти системы в октябре-ноябре.

Легко транспортируемые дроны-камикадзе Warmate весят около 5,7 кг, могут действовать на расстоянии до 30 км и атаковать со скоростью 150 км/ч.

Средства на это приобретение собрал основатель телеканала Laisves TV Андрюс Тапинас. Его инициатива Legion of Boom собрала более 2 млн евро, половина этой суммы будет выделена на приобретение системы летающих боеприпасов Warmate.

В июле Минобороны передало украинской армии боевой беспилотник Bayraktar TB2. Средства на этот боевой дрон также были собраны литовской общественностью, но в итоге его решила подарить турецкая компания Baykar, производитель беспилотника. За пожертвованные 1,5 млн. беспилотник был вооружен, а остальные 4,4 млн. евро были направлены на другую оборонную и гуманитарную помощь Украине, а также помощь в восстановлении.

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