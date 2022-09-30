Эфир Delfi: итоги недели с политологом Витисом Юрконисом

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Гость студии Delfi, с которым подводим итоги этой недели, литовский политолог Витис Юрконис. Обсуждаем: Путин и псевдореферендумы, контроль на границе, белорусы и россияне — можно ли ставить знак равенства, диверсии на газопроводах.

Ведущие выпуска — Анжела Бубеляк, Ангелина Гудкова и Дмитрий Семенов. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!