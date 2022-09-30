Украина просит страны Балтии помочь крымским татарам уйти от мобилизации

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук обратилась к правительствам Польши, Латвии, Эстонии, Литвы и Грузии с просьбой не отказывать крымским татарам в пересечении границы.

Об этом она написала в "Телеграмм"-канале, передает Укринформ.

"Оккупационные власти в Крыму начали незаконную мобилизацию. Они начали массово мобилизовать крымских татар и другие коренные народы Крыма для участия в войне на стороне оккупантов. Очевидно, что такие действия имеют признаки геноцида. Крымские татары и другие коренные народы украинского Крыма пытаются всеми силами избежать мобилизации во вражескую армию", – говорится в сообщении.

По ее словам, татары пытаются уехать в дружественные Украине страны, но Минреинтеграции начало получать сведения, что польские, латвийские, эстонские, литовские и грузинские пограничники иногда отказывают представителям коренных народов Крыма в пересечении границы, заставляя их возвращаться в Крым или в Россию.

"Обращаемся к правительствам Польши, Латвии, Эстонии, Литвы и Грузии с просьбой обратить внимание на указанную проблему. Просим дружественные нам страны содействовать выезду представителей коренных народов Крыма с территории украинского Крыма и с территории рф в третьи страны. Сейчас поддержка коренных народов Крыма со стороны международного сообщества важна как никогда!", – подчеркнула Верещук.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил "частичную мобилизацию". Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в ее пределах будут призваны 300 тысяч резервистов.

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