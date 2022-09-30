Литовский предприниматель об Украине: там ад, который обычному человеку пережить сложно

Война в Украине идет больше полугода. За это время люди пережили разные фазы: шок, страх, злобу, пробуждение, желание наказать врага. Пока украинцы героически сражаются за свою родину, неравнодушные люди всеми силами оказывают им помощь. Литва принимает беженцев из Украины, но не забывает и оставшихся на родине украинцев. Первую помощь таким людям оказывает и литовский предприниматель Даниэлюс Бункус.

Он убежден, что даже не большая, но целенаправленная и обдуманная помощь, может изменить жизнь и даже спасти жизнь людям. Поэтому предприниматель собирает помощь для конкретной цели – покупки печек для отопления. В разрушенных регионах нет центрального отопления, нет водопровода, иногда нет и электричества

"Металлические печки на дровах могут помочь небольшим семьям дотянуть до весны. Идет зима, она будет убивать людей, как это делают оккупанты. Давайте постараемся купить как можно больше таких печек, которые можно ставить в квартирах и пошлем их в Украину! Одна такая печка стоит около 150 евро, это на самом деле спасет людям жизнь", – призывает Бункус.

Он побывал в Украине и воочию убедился, что для россиян нет ничего святого, они атакуют и мирных жителей.

"Сейчас украинцам главное - выжить. Особенно на отвоеванных у россиян территориях. Враги продолжают атаковать инфраструктуру в городах, бьют по больным местам, чтобы простым людям было как можно труднее. Остались там в основном пожилые люди, которые не могут уехать. Очень жаль этих людей, они отрезаны от всех ресурсов. У некоторых нет ни отопления, ни воды, ни электричества, на восстановление всего потребуется несколько лет. Но ведь людям надо как-то жить. Самый простой вариант - печки-буржуйки, они стали предметом первой необходимости, поэтому мы и собираем деньги на них", – сказал Delfi собеседник.

Участвовать в акции могут не только отдельные жители, но и компании. Например, одна согласилась сама сделать 20 таких буржуек.

Сейчас Бункус находится в Литве, но с начала войны он ездил в Украину не один раз - и всегда не с пустыми руками.

"Следующую поездку планируют на следующей неделе. Сейчас мы так и живем. Немного в Литве, немного в Украине. Работаем с теми людьми, которые передают помощь из рук в руки. Мы точно знаем, что каждый евро, каждая вещь попадает в руки тех, кто в ней больше всего нуждается", – сказал Бункус.

Он не скрывает, что и после того, как с начала войны прошло немало времени, человек не может привыкнуть к тому, что видит в Украине.

"Это трудно осознать. То, что мы видим, здравомыслящему человеку сложно осознать, сложно принять. Там ад. Видны могилы, тела около песочниц, кресты на детских площадках, развалины, в которых до сих пор полно тел. Картина ужасная.

Когда все это видишь, понимаешь, что не можешь оставаться равнодушным. Включается элементарная человечность. Я езжу в Украину нечасто, но мой коллега Каролис Санкаускас-Тарандукас и его штаб ездит туда постоянно. В прошлые выходные ездили в 38-ой раз. Он все организует сам, на свои деньги. Мы считаем, что это правильно, надо помогать другим", – сказал собеседник.

Бункус в рамках благотворительной деятельности сотрудничает с предпринимателем Санкаускасом-Тарандукасом и его штабом волонтеров. Штаб находится в центре Вильнюса и постоянно оказывает помощь украинцам. Они не жалеют ни сил, ни личных средств.

Подробности о том, как можно принять участие в благотворительной акции, здесь:

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