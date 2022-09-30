Сейм одобрил инициативу об отсрочке третьего этапа либерализации рынка электроэнергии до 2026 года

После рассмотрения Сейм одобрил поправки к Закону об электроэнергетике, в которых предлагается отсрочить третий этап либерализации рынка электроэнергии на три года. Для того, чтобы изменения вступили в силу, Сейму осталось их принять.

В проекте, представленном в срочном порядке, окончательным сроком для последнего этапа либерализации указывается 1 января 2026 г., а для участников этого этапа, не выбравших до этого независимого поставщика, будет обеспечено общественное снабжение.

Поправки одобрил 121 член Сейма, против никто не голосовал, воздержался один парламентарий.

По словам инициатора поправок Министерства энергетики, отсрочка процесса на такой срок необходима ввиду крайне высоких цен на энергоносители. Например, в августе средняя стоимость электроэнергии в Литве достигла 480,4 евро/МВтч (0,48 евро/кВтч). Ожидается, что она должна снизиться именно через 2-3 года, после установки в Литве достаточного количества возобновляемых источников энергии.

На третьем этапе либерализации выбрать независимого поставщика электроэнергии должны жители, потребляющие до 1 тыс. кВтч в год.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!