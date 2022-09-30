СОБ: охрана Клайпедского терминала СПГ усилена, подготовлена группа быстрого реагирования

После взрывов на соединяющем Россию и Германию газопроводе "Северный поток" в Балтийском море в связи с намерениями Литвы повысить безопасность Клайпедского терминала сжиженного природного газа (ТСПГ) уже приняты дополнительные меры безопасности.

По словам Анатолия Диденко, начальника Клайпедского подразделения Службы общественной безопасности (СОБ), отвечающего за охрану терминала, количество вооруженных сотрудников, охраняющих объект, увеличено с шести до восьми, также сформирована группа быстрого реагирования в составе 2-4 сотрудников, действующая круглосуточно.

"Безусловно, безопасность повышается. Мы увеличили количество людей, задействованных в обеспечении безопасности ТСПГ, и у нас есть группа реагирования 24/7 для реакции на инциденты, если таковые возникнут (...) Группа, которая будет реагировать незамедлительно, и которая сейчас начала службу, (подготовлена - BNS) после недавних событий", - сказал Диденко BNS в четверг.

"Сразу после инцидента в Балтийском море были приняты решения по усилению охраны", — сказал он.

По словам Диденко, с 24 февраля, когда Россия начала войну против Украины, по всей Литве было введено чрезвычайное положение, а также повышен уровень готовности СОБ.

"В связи с объявлением чрезвычайного положения (...) мы повысили уровень безопасности всех объектов. С тех пор мы находимся в боевой готовности и реагируем на любые инциденты (...) Мы усилили патрулирование, делаем это чаще, больше людей и более бдительно осуществляет видеонаблюдение (...), наши сотрудники также быстрее реагируют на инциденты", - сказал глава Клайпедского подразделения СОБ.

Представитель оператора ТСПГ Klaipedos nafta Оринта Баркаускайте сообщила BNS, что с началом войны в Украине уровень охраны инфраструктуры компании повышен, а газовозы, прибывающие в Клайпеду, сопровождаются бойцами подразделения антитеррористических операций ВМС и полиции Литвы Aras.

Президент Гитанас Науседа говорит, что безопасность Клайпедского ТСПГ будет повышаться, и недавно были приняты дополнительные решения по повышению безопасности этого стратегического объекта.

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