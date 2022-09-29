Глава МВД: под прикрытием потока бегущих от мобилизации в Литву могут приехать российские агенты

Под прикрытием потока бегущих от мобилизации в Литву могут приехать сотрудники российской разведки или военных структур, которые могут заняться созданием сети "спящих агентов", поэтому решение о закрытии границ было своевременным, считает министр внутренних дел Агне Билотайте.

"Вместе с потоком бегущих от мобилизации россиян мы могли получить и угрозы, которые могут обернуться против нас, потому что среди прибывающих лиц под видом бегущих от мобилизации могут быть сотрудники разведывательных и военных структур или завербованные ими лица, которые будут осуществлять в Литве вредительскую диверсионную антигосударственную деятельность, создавать в Литве сеть "спящих агентов", пока не получат сигнал на осуществление открытой антигосударственной деятельности", - заявила Билотайте на заседании Сейма в четверг.

Она также отметила, что после того, как Литва вместе с Латвией, Эстонией и Польшей уже закрыла свои границы для российских туристов, спасающиеся от мобилизации выбирают другие направления, потому что Литва демонстрирует "жесткую позицию непринятия".

По словам министра, поскольку Литва вместе с другими странами Балтии и Польшей с прошлой недели закрыла границы для российских туристов, поток желающих приехать сократился примерно на 45%, а около 1400 пересекающих границу в день российских граждан являются водителями грузовиков или следующими калининградским транзитом.

"Бегущие россияне выбирают другие направления, не в нашем регионе, потому что мы демонстрируем жесткую позицию непринятия, таким образом, мы видим, насколько своевременным и правильным было это решение, потому что вместе с потоком россиян, бегущих от мобилизации, мы могли получить и угрозы", - заявила Билотайте, отвечая в Сейме на вопросы оппозиции.

Министр внутренних дел заявила, что возможные угрозы со стороны представителей российских служб под видом уклонения от мобилизации демонстрирует пример Украины, когда перед войной увеличилось количество прибывающих в эту страну россиян.

"После объявления войны нельзя исключать, что эти лица стали членами диверсионных групп", - сказала министр.

Оппозиция Сейма потребовала объяснений по поводу пересекших границу граждан России после публикации данных о том, что, несмотря на запрет въезда в Литву для российских туристов, за прошедшую неделю границу пересекли почти 10 тыс. граждан России.

Глава МВД, которая в четверг дала ответы на эти вопросы, сказала, что после того, как Литва и государства региона закрыли свои границы для россиян, общий поток граждан России через границу сократился на 45%.

"Российские туристы не решаются сюда приехать, сейчас в день проезжает около 1400 граждан России, но это 45% - водителей грузовиков и 48% - пассажиры калининградского транзита. За десять дней в Литву не пустили 220 человек, в Латвию – 93, в Эстонию – 262. Не просят убежища в Литве и туристы, спасающиеся от мобилизации - зафиксировано шесть случаев, в которых люди утверждали, что уклоняются от мобилизации, и все они не были пропущены", - привела данные Билотайте.

После того, как на прошлой неделе президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации, тысячи российских мужчин уехали и до сих пор уезжают в страны, которые их принимают - Грузию, Казахстан, Монголию, Турцию.

Министерство внутренних дел сообщило в среду, что исключительно на основании того, что человек не хочет идти на начатую Россией войну, убежище в Литве получить нельзя. Недостаточно будет доказать возникшую угрозу, просто показав повестку на военную службу.

В описании порядка предоставления убежища в Литве указано, что лицо может получить убежище, если будет установлено, что у него есть обоснованные опасения преследования за отказ от прохождения военной службы во время конфликта, что повлекло бы за собой совершение преступлений против мира, человечности или военные преступления.

С минувшего понедельника в страны Балтии и Польшу допускаются только лица, соответствующие утвержденным правительством критериям: российские дипломаты, диссиденты, сотрудники транспортных компаний, члены семей граждан Евросоюза, а также россияне с видом на жительство или долгосрочными национальными визами стран Шенгенского соглашения.

Также граждане России могут продолжать ездить в Калининградскую область и обратно через Литву транзитными поездами.

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