В октябре гарантийные поставки подешевеют: готовят дополнительные решения

Гарантийные поставки электроэнергии в октябре подешевеют примерно на 25%, таковы подсчеты Delfi. Эту услугу получают жители, которые вовремя не выбрали поставщика, включая бывших клиентов компании Perlo Energijа. Их не планируют переводить на общественные поставки, но по-прежнему будут компенсировать большую часть услуг гарантийных поставок, сообщает Минэнерго.

Согласно данным биржи Nord Pool за сентябрь, цена на гарантийные поставки в Литве в октябре с предложенной компенсацией в 9 центов за 1 кВт/ч будут стоить 54,7 цт, а без компенсации – 63,7 цт. Это на 18 центов (или почти на 25% и 22,3% меньше) чем в сентябре (соответственно цены в сентябре 73 и 82 цт).

Это подсчеты для "Стандартного" плана с одной временной зоной. При расходе в 150 кВт с компенсацией счет в октябре составит 82 евро. Сравнение цен гарантийной поставки (для клиентов Perlo Energijа действуют другие цены)

Цена гарантийной поставки зависит от средних цен на бирже за минувший месяц.

По подсчетам Delfi, в сентябре, по сравнению с августом, цена на бирже была на 25,1% меньше.

В конце августа правительство Литвы решило компенсировать клиентам Perlo Energijа, попавшим на гарантийную поставку, 60% или 49 цены на услугу. По предварительным данным, только в сентябре на это потребуется 4–4,2 млн. евро. Часть цены обещала компенсировать и сама Perlo Energijа (по 6 центов за кВт/ч). Тогда министр энергетики Дайнюс Крейвис сказал, что хотят позаботиться о клиентах первого и второго этапов, которые не по своей вине попали на гарантийную поставку.

Тогда обещали этих клиентов с октября вернуть к общественному поставщику (цена общественных поставок 24 цт/кВт с компенсацией или 33 цента - без компенсации).

Минэнерго подтвердило, что все клиенты Perlo Energijа в октябре останутся на гарантийной поставке, им будут выплачивать компенсации до конца этого года. Указывалось также, что этих клиентов не будут переводить на общественные поставки (как это сделали с участниками третьего этапа либерализации из Perlas Energijа).

"Переводить их не планируют, однако они останутся на гарантийных поставках с получением большой компенсации до конца этого года. С 1 ноября 2022 года предлагается снизить коэффициент цен гарантийной поставки до 1,15, значит и для клиентов I и II этапов Perlo energijaцена будет меньше", – указало министерство.

Снижение коэффициента означает, что гарантийные поставки будут дороже не на 25%, а на 15%.

Литовское агентство энергетики (ЛАЭ) в среду сообщило, что за неделю число клиентов гарантийных поставок сократилось с 78 000 до 72 000. За гарантийные поставки Energijos skirstymo operatorius (ESO). Независимого поставщика еще не выбрали около 24 500 бывших клиентов первого и второго этапа Perlo Energijа.

Некоторые бывшие клиенты Perlo Energijа сказали Delfi, что не намерены пока выбирать независимого поставщика и останутся на гарантийных поставках.

Элада из Мариямполе сказала: "Да, я была клиенткой Perlo Energijа. А сейчас решила не выбирать. Что будет дальше, не знаю. Пока компенсируют, цена удовлетворяет, позже, кого-то придется выбирать. Может, что-то изменится, какие-то законы изменят, примут. Если нет, буду выбирать из тех, кто предложит подходящую цену".

Сандра признала, что ей не хватает информации и она пока останется на гарантийной поставке: "Конечно, было бы актуально получать информацию, чтобы знать, сколько платить придется. Пока останусь на гарантийной поставке".

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