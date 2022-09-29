Из Сейма – хорошие новости для людей, ухаживающих за тяжелобольными

Сейм принял поправки к Закону о страховании здоровья, расширяющие список лиц, застрахованных за счет государственных средств.

По словам инициатора проекта, члена Сейма Ремигиюса Жемайтайтиса, в настоящее время лицо, ухаживающее за близким человеком, в соответствии с положениями Закона о государственном социальном страховании, застрахован "Содрой" (Государственным фондом социального страхования), но у него нет страхования здоровья.

"Если вы ухаживаете за своей мамой, стаж "Содры" накапливается, но вы должны сами оплачивать страхование здоровья. Этими поправками мы унифицируем положения законов о государственном социальном страховании и страховании здоровья. Например, сын или дочь, уволившиеся с работы, ухаживающие за тяжелобольным – отцом, матерью, ребенком или другим близким человеком, вынужденные круглосуточно присматривать за ним, находиться рядом с ним, ухаживать за ним, будут застрахованы и страхованием здоровья, и страхованием "Содры", - Пресс-бюро канцелярии Сейма прокомментировал Р. Жемайтайтис.

Согласно принятым поправкам, в список лиц, страхуемых за счет государства, входит "один из родителей (усыновителей), опекун или попечитель, осуществляющий уход или постоянно присматривающий за человеком на дому (оказывающий ему помощь на дому), которому установлена ​​степень инвалидности (ребенок-инвалид), либо лицом, в отношении которого установлена ​​особая потребность в постоянном уходе или особая потребность в постоянной помощи. Это положение распространяется также на одного из родителей (усыновителей), опекуна или попечителя, осуществляющего уход на дому за инвалидом с полной инвалидностью, признанным таковым до 1 июля 2005 г".

Эти новые положения закона вступят в силу 1 января 2023 г. За них в четверг единогласно проголосовали 120 членов Сейма.

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