В России нашли гражданина Литвы, который пропал без вести 25 лет назад и был объявлен мертвым

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Каунасская окружная прокуратура обратилась в суд с просьбой возобновить дело, в рамках которого гражданина Литвы признали мертвым. Пропавший 25 лет назад мужчина был найден в России.