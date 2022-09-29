Лихачей ждут неважные новости: грядут перемены

Парламент сокращает время назначения штрафа за превышение скорости – сейчас штраф будет назначен в течение 60 рабочих или 90 календарных дней. Полиция жалуется, что нечестные водители злоупотребляют действующим порядком. Надеются, что поправки будут действовать в виде превенции.

В передаче на Delfi член парламентского Комитета по экономике Андрюс Багдонас сказал, что более быстрое назначение штрафа будет действовать в том числе превентивно.

"Есть такие водители, которые получили уведомления о штрафе спустя почти два года – и сразу по 10 штрафов. Я не защищаю водителей, которые нарушают правила, но, мне кажется, нынешний порядок превентивно не работает. После каждого превышения, водитель должен как можно быстрее получать штраф, платить его, это будет превенцией дальнейших нарушений", – сказал депутат.

По словам Багдонаса, останется возможность взыскания штрафа не позже чем через два года.

Глава Литовской дорожной полиции Витаутас Грашис сказал, что нынешние сроки слишком длинные, из-за этого некоторые нарушители пытаются уйти от наказания.

"Это осложняет весь процесс. Если человек видит какую-то возможность выкрутиться, он сделает все для этого. (…) Профилактически лучше действует неизбежность штрафа. Хочется, чтобы это происходило как можно скорее", – сказал собеседник.

Преподаватель Вильнюсского технического университета Вигилиюс Садаускас сказал, что посты контроля скорости должны стоять в аварийных местах.

"ПДД действуют на всей на территории Литвы. Нельзя их не соблюдать, нельзя превышать скорость", – пояснил Грашис. Он заметил, что мобильные радары ставят в выбранных по специальным параметрам местах.

"Мы часто слышим, что полиция ко всем жителям относится, как к нарушителям. Мне это кажется неприемлемым, но (…)на деле небольшой процент людей преднамеренно нарушает ПДД", – заметил Багдонас.

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