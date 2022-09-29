Витаутас Ландсбергис: с безумцем разговора нет - Путин может и должен проиграть

Президент России Владимир Путин не только может, но и должен проиграть, подчеркивает первый руководитель восстановившей независимость Литвы профессор Витаутас Ландсбергис. По его словам, Запад не может оправдать никакие действия Кремля и должен понять, что защищает не только Украину, но и свою цивилизацию.

"Путин проигрывает войну и это ясно. (...) Это понимание сейчас такое двойственное: что Путин действительно сейчас проигрывает войну, но он, видите ли, не может проиграть. Вот эта установка, которая еще где-то крутится во Франции или Германии, очень опасна и ошибочна, это мышление, оправдывающее любые безумия диктатора тем, что он ни в коем случае не может проиграть. В действительности же установка должна быть другой – он может и должен проиграть. Запад просто обязан понять, что защищает не Украину, а себя, всю свою цивилизацию", – сказал в четверг В. Ландсбергис Ziniu Radijas.

Он надеется, что все государства Запада рано или поздно поймут, что В. Путин уже не может измениться и поэтому предлагает прекратить разговоры с Кремлем.

"Сколько можно притворяться, что ты не видишь и не понимаешь. С безумцем разговора нет, есть только клиника или связанные руки, смирительная рубашка", – добавил он.

"Не думаю, что "шайка" Палецкиса могла бы получить в Литве широкую поддержку"

Витаутас Ландсбергис не считает, что сторонники осужденного за шпионаж в пользу России Альгирдаса Палецкиса могли бы получить в Литве широкую поддержку и вызвать в государстве опасные беспорядки.

"Я не представляю, чтобы шайка какого-то Палецкиса могла получить большую и широкую поддержку и вызвать в Литве опасные беспорядки. Литва опытна и умна, чтобы не пойти по такому пути, чтобы за нее голосовали на выборах", – сказал в четверг В. Ландсберги.

По словам профессора, очень важно, чтобы по поводу более жесткой позиции в отношении России определились и другие страны Запада, в которых пропутинские настроения намного более отчетливы.

"Должны определиться более важные участники. Определится ли окончательно Германия со всеми своими альтернативами Германии, которые являются альтернативами за В. Путина, со шредеризмами, с огромными взятками. Они подставляют свою страну в энергетическую зависимость этому чудовищу. А Социал-демократическая партия Германии не в состоянии даже очиститься – исключить Герхарда Шредера из партии", – сказал В. Ландсбергис, подчеркнув, что победа В. Путина в начатой им войне стала бы всемирной катастрофой.

"Везде есть сложности. Неизвестно, долго ли девки Путина еще будут ходить в майках с надписями "Я хочу Путина", обещая нарожать ему солдатиков, как немки когда-то обещали А. Гитлеру и А. Гитлер до последнего момента надеялся, что он все равно победит", – продолжал В. Ландсбергис.

"Но новый А. Гитлер не должен победить, это была бы мировая катастрофа. Но нельзя его и оставлять, он уже не изменится. Так что остается единственное – прикончить", – добавил он.

Представители учрежденного А. Палецкисом "Международного форума добрососедства" в конце июля отправились с визитом в Российскую Федерацию, где встретились с представителями власти России. Лидер ассоциации Эрика Швянченене уверяла, что хочет взломать информационную блокаду и просить о безвизовом режиме для граждан Литвы в Калининградскую область. Во время визита выражались сомнения в законности избранной нынешней литовской власти, правящих обвиняли в причинении экономического ущерба, запугивании своих граждан возможным вторжением России.

Сторонники А. Палецкиса побывали также в Беларуси, где встретились с лидером режима Александром Лукашенко, выразили поддержку Минску.

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