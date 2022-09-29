МВД Литвы: вербовка, повестка или отказ от службы по соображениям совести - не причина для предоставления убежища гражданину РФ

По данным Министерства внутренних дел (МВД), с момента объявления мобилизации в России в Департамент миграции от граждан России поступило 3 ходатайства о предоставлении убежища. Однако отмечается, что эти запросы не связаны с мобилизацией и были поданы лицами, имеющими право находиться в Литве. Кроме того, по словам министерства, нет возможностей для получения убежища лицами, бегущими от мобилизации.

"Убежище не может быть предоставлено исключительно на основании того, что человек не хочет идти на войну. В этом случае решение о предоставлении убежища должно основываться, например, на угрозе преследования, связанного с отказом от военной службы или страхом перед совершением военных преступлений. Чтобы доказать наличие угрозы, будет недостаточно предъявить полученный призыв на военную службу", - отмечают в сообщении министерства.

МВД указывает, что лицо может получить убежище, если будет установлено, что у него есть обоснованные опасения преследования за отказ от несения военной службы во время конфликта, что повлекло бы за собой совершение преступлений против мира, человечности или совершение военных преступлений. При принятии решения проверяются все обстоятельства, каждый случай рассматривается индивидуально, во взаимодействии с ответственными учреждениями согласно утвержденным методическим рекомендациям.

"Вербовка или призыв на военную службу и отказ от военной службы по соображениям совести не являются прямой причиной для предоставления убежища. Убежище может быть предоставлено на основании правовых актов", - добавили в сообщении.

Когда человек подает заявление о предоставлении убежища, Департамент миграции рассматривает каждое заявление и принимает решение в индивидуальном порядке. Только по факту, что лицо призвано на военную службу, убежище не предоставляется, но, конечно, у этих лиц могут быть и обоснованные причины.

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