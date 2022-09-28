Ассоциация: два небольших магазина закрываются, и это не конец

Из-за сильного роста цен на электроэнергию свою деятельность останавливают небольшие магазины в регионах, сказал глава Ассоциации независимых торговых компаний Эймутис Раджвила. Он считает, что государство должно погасить расходы малых компаний на электричество.

"У нас уже есть факты - в Молетском районе останавливают свою работу два магазина именно из-за высоких цен на электричество, но, я думаю, если такая ситуация затянется, то это не конец", – сказал в парламенте Раджвила.

По его словам, компании ассоциации работают в убыток, поэтому неизвестно, сколько времени они смогут оплачивать убытки из своего кармана.

"В августе 2021 года в среднем магазине можно было заработать около 700 евро, сейчас это 2000 евро убытков. Сколько еще небольшие компании смогут это покрывать за свой счет – это будет по-разному. По данным биржи, в сентябре цена на электричество будет на 10 центов меньше, значит, расходы снизятся, но все равно убытки будут около 1500 евро", – сказал Раджвила.

По словам главы ассоциации, расходы магазинов на электричество за год выросли в 5 раз.

"Если раньше средний магазин тратил на электричество около 500 евро в месяц, то сейчас - 2500 евро", – заметил Раджвила.

По его мнению, государство должно помочь малому бизнесу погасить расходы на электричество.

"Эта ситуация требует быстрых решений. (...) Члены ассоциации ждут и просят вмешательства государства, помощи в секторе энергетики. Мы одобрили бы субсидии, вопрос – какие", – сказал Раджвила.

Ассоциации независимых торговых компаний объединяет 84 компании, которым принадлежат 334 магазина - в основном в регионах.

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