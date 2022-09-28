Министр обороны Литвы: взрывы на "Северном потоке" выгодны "Газпрому"

Взрывы на газопроводе "Северный поток" выгодны подконтрольному Кремлю газовому гиганту "Газпром", заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

"Я думаю, что то, что было зафиксировано, например, шведами — взрывы или какие-то другие явления, после расследования, думаю, станет ясно, что произошло. Однако очевидно, кому это выгодно, в первую очередь самому "Газпрому"", — заявил министр журналистам в среду в Вильнюсе.

На вопрос, будет ли усилена охрана терминала сжиженного природного газа (СПГ) в Литве в результате этих инцидентов, министр подчеркнул, что такие объекты "всегда охраняются".

Министр внутренних дел Агне Билотайте заверила, что на Клайпедском терминале СПГ применяются все меры безопасности, в том числе и под водой.

Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис отметил, что этот инцидент "вероятно, является одним из самых серьезных инцидентов в Балтийском море", и, по его словам, Литва будет стремиться внести свой вклад в его расследование.

"Литва должна внести свой вклад в расследование, которое будет проходить в Дании, Швеции или где-либо еще, чтобы как можно скорее выяснить причины и установить виновных, если они есть. Конечно, наверное, не является большим секретом, что взоры многих стран и аналитиков устремлены в сторону Кремля", - сказал он.

После того, как сейсмологи сообщили о взрывах вблизи газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2", европейские лидеры заявили во вторник, что наиболее вероятной причиной утечек в трубопроводах, которые проходят из России в Европу по дну Балтийского моря, была диверсия.

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