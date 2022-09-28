Комиссия не разрешила увековечить память о Регимантасе Адомайтисе

"Не разрешили увековечить память о Регимантасе Адомайтисе", – писал в фейсбуке журналист Вилюс Каваляускас. Такой отказ дала Комиссия исторической памяти, не разрешив разместить на доме, где 40 лет жил актер, памятную доску. С такой инициативой выступали жители дома, но комиссия ее не одобрила, потому что с момента смерти актера не прошло 10 лет. Председатель комиссии Гедиминас Яунюс сказал, что это не было решающим фактором, главное - "эстетика", в городе должны быть памятные доски единого образца.

"Для нас известный актер – не просто звезда. Он был хорошим соседом. Мы с ним переставляли мусорный контейнер и вели споры о модернизации дома. После похорон все соседи решили: почтим память, разместим памятную доску. Семья выбрала портрет, мы попросили Римантаса Дихавичюса подготовить эскиз, хорошие скульпторы предложили сделать саму доску. Мы это планировали делать на свои деньги", – рассказал Каваляускас.

Мунициапльная комиссия рассмотрела заявку жителей 31 августа, но ответ прислала только через месяц: "Господин Яунюс НЕ РАЗРЕШИЛ почтить память об Адомайтисе, прожившем в нашем доме 40 лет, получившем два государственных ордена. Написал, что пока не пройдет 10 лет, даже рассматривать этот вопрос не будут. Мы не просили ничего незаконного. Только разрешить почтить память, как это было с Казимерасом Василяускасом, Ромуальдасом Озоласом, Донатасом Банёнисом. Правда, в тех случаях не от Яунюса зависело решение, поэтому и 10 лет не пришлось ждать. Жаль, я не знаком с этим господином, поэтому не могу знать логику. Но, видимо, очень образованный. И, кажется, очень важный – "может не разрешить".

Яунюс сказал, что в состав комиссии входят архитекторы, историки, историки искусства, ученые других сфер, работники администрации мэрии и члены горсовета.

"Мы последовательно соблюдаем действовавший всегда принцип - 10-летняя перспектива. Правда, один раз за время моей работы на этом посту комиссия сделала исключение, оно касалось памятной доску Озоласа. Тогда решили сделать исключение. Но в целом действует правило - должно пройти 10 лет со дня смерти", – заметил он.

"Комиссия, рассматривая эту заявку относительно светлой памяти актера Адомайтиса, решила не обсуждать вопрос, пока не прошло 10 лет со дня смерти. Кроме того, комиссия уже утвердила единый тип памятных досок. Поэтому даже если бы рассматривался вопрос, неизвестно, одобрили бы нетиповую памятную доску. Вместе с командой главного архитектора мы стремимся к единой эстетике в городе", – акцентировал Яунюс.

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