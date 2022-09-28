Эфир Delfi: Лукашенко, Путин и мобилизация, Литва и белорусы - визовый вопрос

ru.DELFI.lt

В студии Delfi - старший аналитик BISS Вадим Можейко. Обсуждаем встречу Путина и Лукашенко в Сочи, затронет ли российская мобилизация белорусов. Подводим итоги работы делегаций Владимира Макея и Светланы Тихановской на полях Генеральной Ассамблеи ООН. А также рассматриваем возможные сценарии в случае визового бана в отношении белорусов со стороны Литвы и других европейских государств.