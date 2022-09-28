ГСРЭ: цена общественных поставок электроэнергии может составить 64 цента, на газ – около 4 евро

Государственная служба регулирования энергетики (ГСРЭ) прогнозирует, что в 2023 году цена на общественные поставки электроэнергии для населения может составить 64 цента за киловатт-час – почти в два раза больше, чем сейчас, когда она составляет 33 цента (без компенсации государства в 9 центов).

При этом прогнозируемая цена на природный газ для бытовых потребителей в зависимости от его потребления в следующем году составит 3,75-4,14 ​​евро за кубометр - в 2,6-2,8 раза больше, чем во второй половине текущего года, когда она составляла 1,31 - 1,56 евро за кубометр (без государственной компенсации в 54 цента).

"Это цены, которые были бы, если не было предпринято никаких действий по компенсации жителям части цены", - заявил в среду глава ГСРЭ Ренатас Поцюс, представляя последние расчеты на 26 сентября в Комитете по бюджету и финансам Сейма.

Компенсации за газ и электроэнергию правительство пообещало выплатить жителям с января, но какие они будут, пока не сообщается. Премьер-министр Ингрида Шимоните заявила, что для этого потребуется более 1 млрд евро, администрация президента называла сумму в 1,3 млрд евро, а если бы нынешний тариф в 24 цента за кВтч электроэнергии был заморожен, то потребовалось бы 1,6 млрд евро.

Расчеты ГСРЭ производились исходя из того, что закупочная цена на электроэнергию в следующем году составит 425,78 евро за мегаватт-час, а на газ – 200 евро.

Общественный тариф на электроэнергию в настоящее время распространяется на 434 тыс. бытовых потребителей.

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