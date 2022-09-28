Коронавирус в Литве: 1319 новых случаев, одна смерть

За минувшие сутки в Литве выявлено 1319 новых случаев заражения COVID-19, зафиксирована одна смерть от коронавируса, показывают обнародованные в среду данные Департамента статистики.

Впервые заразились 1007 человек, повторно - 291 в третий раз - 21.

В больницах проходят лечение 167 пациентов с COVID-19, из них 11 - в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек составил 608,3 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 39,8%.

В начале февраля за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1,2 млн человек.

В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 70% жителей.

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