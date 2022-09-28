Индекс потребительского доверия в Литве – самый низкий с апреля 2020 года

Индекс потребительского доверия в сентябре в Литве снизился на 5 процентных пунктов по сравнению с августом. В последний раз таким низким этот показатель был в апреле 2020 года, когда был объявлен карантин из-за COVID-19, сообщили в Департаменте статистики.

В сентябре жители оценили изменения материального положения домохозяйств за последние 12 месяцев несколько хуже, чем в августе: 15% жителей сказали, что материальное положение их домохозяйств улучшилось, 42% - что ухудшилось (в августе - 14 и 37% соответственно).

Доля жителей, считающих, что финансовое положение их домохозяйств ухудшится в ближайшие 12 месяцев, увеличилась на 9 пунктов - до 32%,15% населения ожидало улучшения ситуации (16% в августе).

Доля тех, кто считает, что экономическая ситуация в стране ухудшится, увеличилась на 6 проц. пунктов до 62%, а каждый десятый житель ожидал улучшения (12% в августе).

За год - в сентябре по сравнению с сентябрем 2021 года - индекс потребительского доверия снизился на 17 пунктов. Доля жителей, надеющихся на улучшение экономической ситуации в стране, уменьшилась на 15 пунктов, а доля тех, кто считает, что ситуация ухудшится, увеличилась на 30 пунктов.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!