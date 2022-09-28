Президент Литвы: срок годности российского режима не бесконечен

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что пока Россия застряла в Украине, изменения в стране могут быть внезапными и неожиданными, а "срок годности" кремлевского режима не бесконечен.

"Просто срок годности этого режима не бесконечен. Он не бесконечен, надо понимать, что многое зависит от того, что происходит в Украине, как российское общество или жители России оценивают смысл и успех этой войны", — сказал Науседа в интервью телеканалу LRT во вторник.

По его словам, российская пропаганда достаточно эффективно наводит туман в глазах населения страны, но она может не суметь замаскировать провалы страны, когда "гробы массово начнут прибывать на территорию России и большая часть российского населения это заметит".

"И если российское население заметит, мы же не можем говорить, что ситуация в России железобетонная и неизменная. Изменения могут быть настолько внезапными, что они нас просто могут застать врасплох", - сказал глава страны.

По словам президента, последние действия президента России Владимира Путина все больше отражают отчаяние, связанное с тем, что Москва теряет инициативу в Украине.

Он отметил, что даже к самым отчаянным угрозам нужно относиться серьезно, если они располагают ядерным оружием.

Однако Науседа заявил, что усилившиеся в последнее время российские угрозы применения ядерного оружия "ни в коей мере не должны уменьшать нашу поддержку (Украине) или заставлять нас каким-либо образом изменить нашу позицию".

"Решения нужно принимать еще быстрее, потому что это становится решающим фактором успеха Украины", - сказал президент.

Навязанное Россией правительство на оккупированных территориях Украины в понедельник объявило о победе на псевдореферендуме по аннексии оккупированных Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.

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