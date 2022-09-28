Представители сельского туризма: часть литовцев переманили поляки

Литовские предприниматели, ориентированные на внутренний туризм, признают – литовские туристы едут в Польшу и другие более дешевые страны, а столько инвестировать, чтобы конкурировать с ними, предприниматели в Литве не могут.

"В Литве нет россиян и белорусов, мы это почувствовали, клиентов не хватает, хотя цены гостиницы на курортах еще удерживают. Я вижу и новую тенденцию – в Бирштонас и Друскининкай литовцы приезжают на один день, ночевать не остаются. Россияне приезжали на 3-4 недели и много себе позволяли. Они хорошо платили, например, массажисту с легкостью приплачивали 30 евро. Латышей не было, еще немного поляков приезжает в Друскининкай, но в Варшаве открывается крупнейший в Европе парк водных аттракционов, который может принять 15 000 человек, он лишит нас клиентов", – сказал Видас Сильвестравичюс, владелец усадьбы сельского туризма Medžiotojų sostinė.

Линас Жабалюнас, руководитель кемпинга в Бирштонасе, сказал, что электронные системы бронирования изменили поведение людей. Места бронируют за неделю, когда уже понятно, какой будет погода в выходные. Если раньше группы туристов оплачивали услуги за 10 недель до приезда, то сейчас в лучшем случае поездку заказывают за месяц-полтора. Планировать бизнес стало невозможно.

"Сектор внешнего туризма пострадал из-за войны. Люди испугались и только в конце лета стали интересоваться поездками на октябрь, а обычно поездки на октябрь начинали планировать на Рождество", – сказал Жабалюнас, заметив, что кемпинги литовцы не заполняют, у нас нет такой традиции путешествий. Количество отдыхающих в кемпинге было на 60% меньше, чем в 2019 г.

По данным Сильвестравичюса, в Польше день в аквапарке для взрослого обоойдется в 35 евро, а в Друскининкай 50. Он заметил, что комфортное место ночлега в центре Варшавы можно найти за 45 евро, столько же стоит ночлег в его усадьбе Medžiotojų sostinė в Кедайняйском районе.

"Если говорить реально, мы не можем предложить нормальный отдых. Мы предлагаем пострелять, но сколько человек будет стрелять - час? Ближайшее кафе в 15 км. Не представляю, сколько надо инвестировать, чтобы я мог принять семью на неделю и предоставить ей развлечения. Трассу для бобслея не построю. Поляки, как турки, будут привлекать туристов. Конечно, наши путешественники не пропадут, но конкуренция увеличится", – прогнозирует Сильвестравичюс, заметив, что часть услуг поляком субсидирует правительство.

Литовцы не могут снижать цены - дальше некуда. Кроме того, солнечных выходных летом бывает немного. В сентябре усадьбы почти пустые. За несколько месяцев надо заработать на весь год.

Жабалюнас так мрачно разницу в ценах не оценивает. Он считает, что цель сельского туризма в Литве - голландцы, немцы, бельгийцы, они приезжают, их цены не останавливают. Но литовцы едут в Польшу. Однако для кемпинга - то не проблема, поскольку литовцы в кемпингах не останавливаются.

Сильвестравичюс признал, что его спасает тир, он привлекает отдыхающих.

Жабалюнас отметил, что кемпинг работает только в теплое время года, поэтому больших проблем из-за роста цен на электричество не ощутил. Правда, не известно, сколько придется платить весной.

Глава Ассоциации сельского туризма Агне Вайткувене пошутила, что радует хотя бы то, что литовцы раз в год ездят в Палангу и плавают на байдарках. Однако раньше к байдаркам заказывали баню и обед, а сейчас - спустятся по реке и уезжают. Ни ночлег, ни еду, ни баню не заказывают. Для предпринимателей - это снижение доходов. Если берут весь комплекс услуг, то на проживании зарабатывают 30%, на питании 60% а на услугах всего 10-20%.

Она заметила, что и личные праздники с окончанием лета закончились.

"Мы видим, что люди экономят. Если раньше в усадьбе они заказывали много услуг: байдарки, инвентарь, еду, то сейчас везут продукты с собой и ничего не заказывают. То же самое и с мероприятиями", – сказала Вайткувене.

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