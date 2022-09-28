С красивой осенней погодой придется проститься, идут дожди

В среду погода меняется. Придут облака атмосферного фронта.

На юге пасмурно будет уже с утра, днем облака охватят и остальную часть страны. Дольше всего солнце будет выглядывать из-за облаков на севере страны. Начиная с юга, пойдут дожди.

Больше всего осадков в этот день ожидается на юге, там местами дожди будут очень интенсивными, на север осадки придут только к вечеру. На севере страны без осадков будет до самого вечера. Будет всего 11–13 градусов тепла на юге и 14–16 градусов тепла на севере страны.

В ночь на четверг атмосферный фронт продолжит свой поход над Литвой. На юге небо прояснится, дожди уйдут. Пасмурно и дождливо будет на севере страны. Ночью будет 4–9, на Куршской косе 10–11 градусов тепла. Местами видимость ухудшит туман.

В четверг днем будет облачно с прояснениями. Во многих районах местами еще ожидаются небольшие дожди. Будет всего 11–16 градусов тепла.

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